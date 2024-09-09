فاسور: لم نتوصل لأرضية مشتركة مع نيوي
علّق فريدريك فاسور مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد حول التعديلات الإدارية للقسم التقني ضمن صفوف الحصان الجامح.
أدريان نيوي، المدير التقني لريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
كشفت فيراري عن هيكليتها التقنية الجديدة على ضوء خسارة خدمات إنريكو كارديلي لصالح أستون مارتن.
وعينت العلامة الإيطالية، لويك سيرا، مهندس مرسيدس السابق، بدور المدير التقني الجديد لقسم الهيكل.
وكانت فيراري قد بدأت المفاوضات مع سيرا خلال الفترة الصيفية من العام الماضي، لكن بسبب فترة الاستراحة الإلزامية، لم يبدأ سيرا العمل مع في مارانيللو.
وحين سينضم للفريق في الأول من أكتوبر، سيصبح الفرنسي المدير التقني الجديد لقسم الهيكل في فيراري، بديلاً عن كارديلي.
وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا العام أن دامبروسيو سائق الفورمولا واحد السابق سيترك صفوف مرسيدس لينضم إلى فيراري، وسيبدأ عمله في 1 أكتوبر، كنائب مدير الفريق، فريدريك فاسور، بالتالي سيترك عمله كمدير تطوير السائقين مع فريق براكلي.
وتكلم فاسور حول خبرة كل من سيرا ودامبروسيو، فقال: "قوة لويك تكمن في خبرته الكبيرة حيث عمل ضمن أعلى المستويات لسنوات عديدة".
وأكمل: "كما أن الخبرة التي يمتلكها جيروم هامة جداً برأيي. فقد رأى كل شيء في عالم رياضة السيارات، حيث كان سائقاً، مدير فريق ومديراً تنفيذياً. وهو يعلم جميع نواحي العمل بشكل ممتاز".
وفيما يتعلق حول المفاوضات مع نيوي، قال فاسور: "نعم، كانت هناك بعض المفاوضات".
وأكمل: "لكن كلاً منا كان يمتلك أفكاراً مختلفة".
واختتم: "ربما يوماً ما سنجد أرضية مشتركة".
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