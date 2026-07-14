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فاسور: لا يوجد سبب واحد وراء تألق هاميلتون

أكد فريد فاسور مدير فريق فيراري أنه ليس من الصحيح إرجاع تألق لويس هاميلتون في موسم 2026 إلى سبب واحد، مشيرًا إلى أن هذا النجاح هو نتيجة الانسجام الذي تطور تدريجيًا بين السائق والفريق مع مرور الوقت.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

قدم بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، عودة قوية في موسم 2026 بعد موسمه الأول الصعب مع فيراري. ونجح السائق البريطاني في تحقيق خمسة مراكز على منصة التتويج هذا الموسم، كما حقق أول انتصار له في سباقات الجائزة الكبرى في برشلونة بعد غياب دام قرابة عامين.

ويرى فريد فاسور مدير الفريق أن أن هنالك عدة عوامل وراء العودة القوية للويس هاميلتون.

إذ وعندما سُئل عن السبب الرئيسي وراء تحسن أداء هاميلتون، قال فاسور: "أعتقد أنها مجموعة من العوامل من الطرفين".

وأضاف: "نحن نعرف لويس بشكل أفضل الآن، وهو أيضًا أصبح يعرف الفريق بصورة أفضل. كما أننا عملنا معًا على هذه السيارة منذ البداية. كان لويس معنا عندما بدأنا هذا المشروع قبل نحو عام".

وتابع: "الأمر أشبه بوضع أحجار صغيرة فوق بعضها. لا يوجد عنصر واحد أو نقطة تحول واحدة غيّرت كل شيء. كل شيء أصبح أكثر انسجامًا اليوم. السيارة بالتأكيد أفضل من العام الماضي، وما زالت تتحسن خطوة بخطوة".

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من جانبه، يرى جنسن باتون بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2009 أن السبب الرئيسي وراء تألق هاميلتون هو سيارة فيراري الخاصة بموسم 2026.

وقد أوضح سائق مكلارين السابق خلال برنامج Sky Sports F1 Show إن حصول هاميلتون على فرصة للعمل مع مهندسيه خلال الشتاء كان مهمًا، لكن العامل الحاسم الحقيقي كان طبيعة السيارة نفسها.

فقال: "أنا متأكد من أنهم حصلوا على فرصة للجلوس معًا والتحدث خلال الشتاء حول ما كان يناسبه وما لم يكن يناسبه. من الصعب دائمًا بناء العلاقة بين السائق ومهندس السباقات، خاصة في العام الأول. وخصوصًا بعد العمل لسنوات مع شخص مثل بيتر بونينغتون في مرسيدس".

وأكمل: "بالتأكيد كان لذلك تأثير، لكنني أعتقد أن العامل الأكبر هو السيارة. هذه السيارة تناسب أسلوب قيادة لويس بشكل أكبر. إنه يقود سيارة فورمولا 1 تمنحه شعورًا مألوفًا بالنسبة له. أعتقد أن هذا العامل أهم بكثير من الاعتياد على الفريق أو بدء الفريق في الاستماع إلى ملاحظاتك".

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