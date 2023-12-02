فاسور: لا يمكن لفيراري تكرار خطأ "التوقعات المرتفعة جداً" لموسم 2024

بعد أن كانت الفريق الوحيد الذي وضع بعض الضغط على ريد بُل في 2022، كانت التوقعات مرتفعة للغاية بأن تتمكن فيراري من منافسة العلامة النمساوية في 2023.

لكن بداية الموسم كانت سيئة لفريق مارانيللو منذ جولة البحرين الافتتاحية، ولم تفلح بتحسين وتيرتها التنافسية حتى القسم الأخير من الموسم.

ورغم ذلك خسرت فيراري مركز الوصافة لصالح مرسيدس بفارق 3 نقاط فقط في سباق أبوظبي الختامي.

ويرى فاسور أنه لا يجب على الفريق رفع سقف التوقعات كثيراً.

فقال: "بالتأكيد، أعتقد أن مستوى التوقعات كان مرتفعاً جداً في بداية الموسم. لكننا أدركنا الوضع مباشرة مع أولى اللفات على حلبة البحرين".

وتابع: "واجهتنا لحظات صعبة بعد جولات جدة، ميامي، إسبانيا أو زاندفورت".

وأردف: "أعتقد أننا وبالمقارنة مع زاندفورت، فقد حققنا خطوة كبيرة للأمام، وذلك أمر جيد للمستقبل. وهو تقدم بوسعنا البناء عليه للموسم المقبل".

وبدلاً من إجراء تغييرات جذرية، اعتمدت فيراري على تحسين نقاط الضعف طوال الموسم مع سيارتها.

وبينما يأمل شارل لوكلير وكارلوس ساينز بفرصة المنافسة ضمن معارك المقدمة في 2024، لكن مستوى ريد بُل المتفوق لا يمكن إنكاره.

"لا أعلم إن كنا سنقدم أداء أقوى الموسم المقبل، لا أحد يعلم" قال فاسور.

وأكمل: "لكن الأمور نسبية على الدوام. إن نجحت بالتحسن ثانية، وتحسن غيرك بثانية ونصف، فستبدو غبياً أمامهم. لكن في حال تحسنوا بنصف ثانية فقط، فستبدو بطلاً!".

وأردف: "لا أريد التفاؤل المفرط لأنه هذه ربما كانت مشكلتنا الموسم المنصرم".

واختتم: "علينا التركيز على عملنا وعدم التفكير بالنتائج أو اللقب مبكراً".