فاسور: لا ضمانات على أنّ مشاكل فيراري مع الإطارات قد حُلّت

كانت إدارة الإطارات على مدار فترة من فترات السباق نقطة ضعفٍ أساسيّة بالنسبة لفيراري العام الماضي، حيث افتقرت كذلك إلى ثبات الأداء والوتيرة بين فترة وأخرى.

لكنّ سيارة "اس.اف-24" كانت تنافسيّة على المسافات الطويلة في الجولات الأربع الأولى من الموسم، حيث حقّق كارلوس ساينز الإبن الفوز في أستراليا، وصعد الفريق إلى منصّة التتويج في الجولات الثلاث الأخرى.

لكنّ فاسور لا يزال يرغب برؤية ما سيكون عليه أداء السيارة على الحلبات الأخرى والظروف الباردة بعد أن سيطرت الأجواء الحارة على الجزء الافتتاحي من الموسم.

وقال الفرنسي: "أعتقد بأنّنا كنّا أفضل بكثير على صعيد إدارة الإطارات منذ بداية الموسم. وبالنسبة للتآكل، فقد تمكّنا من تسجيل أسرع لفّة في جدّة وملبورن في اللفّة الأخيرة، واقتربنا من فعل ذلك اليوم أيضًا".

وأردف: "أعتقد بأنّنا حقّقنا خطوة إلى الأمام، عملنا كثيرًا على نقاط الضعف، وتحسّنا كثيرًا على صعيد إدارة الإطارات، والسائقين، والاستراتيجيّة، والفريق".

وأكمل: "بالتأكيد لدينا بعض نقاط الضعف الأخرى الآن، وعلينا التحسّن إن أردنا القيام بعملٍ أفضل. لكنّني أعتقد بأنّ هذا الجانب تحت السيطرة الآن. لكن ما يكون صحيحًا في يوم، قد لا يكون كذلك في التالي، وبالنسبة لإدارة الإطارات فلا يجب أن نعتبر أنّ المهمّة قد أُنجزت".

وواصل شرحه بالقول: "سيكون الأسفلت مختلفًا في الصين، والأجواء كذلك، سيكون تحديًا كبيرًا. سنحظى بفرصة اختبار السيارة في الأجواء الباردة في الصين".

واختتم: "لست متأكّدًا من أنّنا في وضع أفضل، كانت مستويات التآكل جيّدة يوم السبت (في المحاكاة في سوزوكا)، لكن كذلك الحال بالنسبة للفرق الأخرى".

كما أشاد فاسور باستراتيجيّة الفريق في اليابان والعمل الذي قام بيه السائقان، وكذلك وقفات الصيانة.