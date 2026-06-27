تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لماذا لم تستخدم مكلارين نسختها من جناح "ماكارينا" في جائزة النمسا الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لماذا لم تستخدم مكلارين نسختها من جناح "ماكارينا" في جائزة النمسا الكبرى؟

مدير أعمال فيرستابن: ماكس لم يولد للمنافسة في وسط الترتيب

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مدير أعمال فيرستابن: ماكس لم يولد للمنافسة في وسط الترتيب

راسل: الإطارات كانت تحترق حرفيًا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
راسل: الإطارات كانت تحترق حرفيًا

فاسور: كنا بعيدين جدًا عن إمكانياتنا الحقيقية في النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فاسور: كنا بعيدين جدًا عن إمكانياتنا الحقيقية في النمسا

بياستري: توقعنا أن تكون مرسيدس متفوقة في النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
بياستري: توقعنا أن تكون مرسيدس متفوقة في النمسا

لوكلير: فيراري "بعيدة جدًا" عن تكرار انتصار برشلونة بعد تجارب النمسا الصعبة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لوكلير: فيراري "بعيدة جدًا" عن تكرار انتصار برشلونة بعد تجارب النمسا الصعبة

راسل يعتبر سرعة مكلارين "مقلقة" ويحذر من تهديدها الحقيقي في جائزة النمسا الكبرى

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
راسل يعتبر سرعة مكلارين "مقلقة" ويحذر من تهديدها الحقيقي في جائزة النمسا الكبرى

ماركيز: سأحاول "النجاة" في جائزة هولندا الكبرى بعد انتصارين متتاليين

موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
ماركيز: سأحاول "النجاة" في جائزة هولندا الكبرى بعد انتصارين متتاليين
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

فاسور: كنا بعيدين جدًا عن إمكانياتنا الحقيقية في النمسا

أكد فريد فاسور، خلال حديثه إلى وسائل الإعلام عقب حصتي التجارب الحرة في جائزة النمسا الكبرى، أن الفريق واجه صعوبة في التأقلم مع ظروف الحلبة، ولم يُظهر حتى الآن مستواه الحقيقي.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: صور اي واي اي4 صور جيتي

تواجدت فيراري خارج الأربعة الأوائل خلال حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية لجائزة النمسا الكبرى، متأخرة بفارق واضح عن مرسيدس ومكلارين.

وكان فيراري تمنّي النفس بانطلاقة قوية في النمسا بعد فوزها في برشلونة مع لويس هاميلتون.

وأشار فريد فاسور مدير الفريق إلى الصعوبات التي واجهها الفريق يوم الجمعة، قائلًا: "كان يومًا صعبًا. واجهنا بعض الصعوبات بسبب الظروف الجوية الاستثنائية، والارتفاع الكبير للحلبة، والحرارة الشديدة. ورغم أن الظروف كانت نفسها بالنسبة للجميع، فإنها لم تخدمنا بالشكل المطلوب".

وتابع: "هذا هو الواقع. تنتظرنا ليلة طويلة لتصحيح أخطائنا، والاستعداد ليوم الغد، وتقديم أفضل ما لدينا. سنحاول أن نظهر بمستوى أفضل يوم السبت".

Watch: ضيف موتورسبورت: جمال المغربي

هذا وتحدث فاسور أيضًا عن تحديث وحدة الطاقة الجديد الذي جلبته فيراري إلى السيارة هذا الأسبوع، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا معجزة من تحديثات ADUO.

حيث قال: "كنا نعلم بالفعل قرارات ADUO قبل أسبوع أو أسبوعين. لذلك لم نكن نتوقع قفزة كبيرة من المحرك. بالطبع استخدمنا محركًا جديدًا، لكنه لا يمثل خطوة ضخمة أو واضحة للغاية".

وعن أهداف الفريق خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع، قال فاسور: "هدفنا، كما هو الحال دائمًا، هو تقديم أفضل ما لدينا. وسيرى الجميع النتيجة مساء الأحد".

واختتم: "لكن حتى الآن، كنا بعيدين جدًا عن إمكانياتنا الحقيقية. وهذا يعني أننا بحاجة إلى التوقف عن التفكير في أداء منافسينا، والتركيز بالكامل على أنفسنا والعمل على الوصول إلى أفضل إعدادات ممكنة للسيارة".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بياستري: توقعنا أن تكون مرسيدس متفوقة في النمسا

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

مدير أعمال فيرستابن: ماكس لم يولد للمنافسة في وسط الترتيب

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مدير أعمال فيرستابن: ماكس لم يولد للمنافسة في وسط الترتيب

راسل: الإطارات كانت تحترق حرفيًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
راسل: الإطارات كانت تحترق حرفيًا

نوريس: أتمنى لو امتلكنا هذا الجناح الخلفي قبل ثلاثة أشهر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
نوريس: أتمنى لو امتلكنا هذا الجناح الخلفي قبل ثلاثة أشهر
المزيد من
فيراري

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

لوكلير: انتصار هاميلتون عزّز رغبتي في الفوز أيضاً

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لوكلير: انتصار هاميلتون عزّز رغبتي في الفوز أيضاً

أنتونيللي: وجود هاميلتون في معركة اللقب يفرض علينا التسابق بذكاء أكبر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
أنتونيللي: وجود هاميلتون في معركة اللقب يفرض علينا التسابق بذكاء أكبر

أحدث الأخبار

لماذا لم تستخدم مكلارين نسختها من جناح "ماكارينا" في جائزة النمسا الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لماذا لم تستخدم مكلارين نسختها من جناح "ماكارينا" في جائزة النمسا الكبرى؟

مدير أعمال فيرستابن: ماكس لم يولد للمنافسة في وسط الترتيب

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مدير أعمال فيرستابن: ماكس لم يولد للمنافسة في وسط الترتيب

راسل: الإطارات كانت تحترق حرفيًا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
راسل: الإطارات كانت تحترق حرفيًا

فاسور: كنا بعيدين جدًا عن إمكانياتنا الحقيقية في النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فاسور: كنا بعيدين جدًا عن إمكانياتنا الحقيقية في النمسا

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد