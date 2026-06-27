تواجدت فيراري خارج الأربعة الأوائل خلال حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية لجائزة النمسا الكبرى، متأخرة بفارق واضح عن مرسيدس ومكلارين.

وكان فيراري تمنّي النفس بانطلاقة قوية في النمسا بعد فوزها في برشلونة مع لويس هاميلتون.

وأشار فريد فاسور مدير الفريق إلى الصعوبات التي واجهها الفريق يوم الجمعة، قائلًا: "كان يومًا صعبًا. واجهنا بعض الصعوبات بسبب الظروف الجوية الاستثنائية، والارتفاع الكبير للحلبة، والحرارة الشديدة. ورغم أن الظروف كانت نفسها بالنسبة للجميع، فإنها لم تخدمنا بالشكل المطلوب".

وتابع: "هذا هو الواقع. تنتظرنا ليلة طويلة لتصحيح أخطائنا، والاستعداد ليوم الغد، وتقديم أفضل ما لدينا. سنحاول أن نظهر بمستوى أفضل يوم السبت".

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هذا وتحدث فاسور أيضًا عن تحديث وحدة الطاقة الجديد الذي جلبته فيراري إلى السيارة هذا الأسبوع، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا معجزة من تحديثات ADUO.

حيث قال: "كنا نعلم بالفعل قرارات ADUO قبل أسبوع أو أسبوعين. لذلك لم نكن نتوقع قفزة كبيرة من المحرك. بالطبع استخدمنا محركًا جديدًا، لكنه لا يمثل خطوة ضخمة أو واضحة للغاية".

وعن أهداف الفريق خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع، قال فاسور: "هدفنا، كما هو الحال دائمًا، هو تقديم أفضل ما لدينا. وسيرى الجميع النتيجة مساء الأحد".

واختتم: "لكن حتى الآن، كنا بعيدين جدًا عن إمكانياتنا الحقيقية. وهذا يعني أننا بحاجة إلى التوقف عن التفكير في أداء منافسينا، والتركيز بالكامل على أنفسنا والعمل على الوصول إلى أفضل إعدادات ممكنة للسيارة".