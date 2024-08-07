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فاسور كان يخشى "من تشتّت تركيز" ساينز

تكلم فريديك فاسور مدير فريق فيراري حول تداعيات التخلي عن خدمات سائقه كارلوس ساينز، بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

سيترك ساينز صفوف فيراري لينتقل إلى ويليامز بدءاً من الموسم المقبل.

وذلك بعد الإعلان عن صفقة ضخمة تمثلت بضمّ لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من صفوف مرسيدس إلى فيراري.

وبعد تأكيد هوية الفريق الذي سينتقل إليه الإسباني، بات بوسعه حصر تركيزه على التأدية خلف المقود وليس تشتيت تفكيره بمستقبله المهني.

لكن فاسور اعترف بأن ساينز ورغم كل ذلك، كان محافظاً على تركيزه ضمن عمله.

فقال: "لقد قام بعمل مذهل، بصراحة".

وأكمل: "لو نظرنا للقسم الأول من الموسم، لوجدنا أنه قام بعمل جيد جداً، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم مشاركته في سباق جدة (بسبب عملية إزالة الزائدة الدودية)".

وأردف: "إنه يمتلك احترافية عالية، وثباتاً كبيراً. اتخذتُ مقاربة إعلامه مبكّراً بالقرار (ضمّ هاميلتون)، وذلك كي أترك له فرصة التركيز على عمله".

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وتابع: "كنت أعلم أنه وفي مرحلة ما عليه التوقيع مع فريق آخر وهذا قد يتسبب بتشتيت في التركيز".

وأردف: "لكن مقاربة كارلوس كانت احترافية جداً، ولطالما تحلى بالاحترافية العالية منذ اليوم الأول لهذا الموسم".

واستكمل: "كذلك كان الحال الموسم الماضي. شخصياً، ليست لديّ أية تعليقات على سلوك كارلوس".

واختتم: "أكنّ الكثير من الاحترام لـ جايمس فاولز (مدير فريق ويليامز)، وأنا واثق أن كارلوس سيساهم بشكل رائع معهم. لكنه الآن سائق فيراري، وسنواصل العمل الجادّ لما تبقى من سباقات".

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