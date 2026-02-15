فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر
قال مدير فريق فيراري، فريدريك فاسور، إنه سعيد بموثوقية سيارة SF-26 بعد اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، مؤكداً أن الفريق قطع أكثر من 4500 كيلومتر خلال الفترة الشتوية.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
بعد خيبة الأمل التي عاشها الفريق باحتلاله المركز الرابع في بطولة الصانعين عام 2025، تهدف سكوديريا فيراري إلى العودة بقوة مع قوانين عام 2026.
وبعد اختبارات تمهيدية في برشلونة ثم تجارب البحرين، قدّمت سيارة فيراري الجديدة SF-26 بداية واعدة.
أنهى الفريق اليوم الأخير من الاختبارات في المركز الثالث على جدول الأزمنة، بقيادة لويس هاميلتون، الذي أوقف سيارته على جانب الحلبة قبل 10 دقائق من نهاية الحصة الأخيرة.
ووفقاً للشائعات المتداولة في أروقة البطولة، فإن المحرك في السيارة لم يتم تغييره منذ اختبارات برشلونة في ذلك الوقت.
وضمن تقييمه لاختبار البحرين، قال فاسور: "نعم، من هذه الناحية، سارت الأمور بشكل جيد حتى الآن. لقد قطعنا ما يقارب 4500 كيلومتر إجمالاً".
وأضاف: "سارت الأمور بشكل جيد من حيث الموثوقية، وهذه أفضل طريقة لجمع البيانات، وفهم الخيارات، وتطوير الأداة خطوة بخطوة".
وشدد المدير الفرنسي على أنه من المبكر جداً الحديث عن الأداء، قائلاً: "لسنا نتحدث عن الأداء في الوقت الحالي".
وتابع: "يركّز الجميع على مراجعه الخاصة، لذلك لا يمكننا إجراء مقارنات".
وأردف: "لكن من حيث زيادة المعرفة، فقد سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا. لا يزال أمامنا طريق طويل".
ورغم ابتعاد فيراري حتى الآن عن جدل أسرع سيارة، يعتقد فاسور أن الترتيب قد يختلط مجدداً خلال تجارب البحرين الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل.
حيث قال: "أعتقد أن الجميع سيجلبون تحديثات كبيرة الأسبوع المقبل وربما أيضاً في ملبورن".
وتابع: "وتيرة التطوير عالية جداً في بداية الموسم. من المنطقي تسريع إنتاج القطع الجديدة. لكنني أركّز على عملنا فقط".
وتستمر اختبارات البحرين من 18 إلى 20 فبراير، على أن ينطلق الموسم رسمياً مع جائزة أستراليا الكبرى في أول عطلة أسبوع من شهر مارس.
