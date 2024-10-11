فاسور: قدوم هاميلتون برهان على أننا نسير في الوجهة الصحيحة

اعترف فريد فاسور مدير فريق فيراري بأن حقيقة انضمام لويس هاميلتون إلى القلعة الحمراء قادمًا من مرسيدس تؤكّد على أن فريقه يسير في الوجهة الصحيحة.

بالرغم من وجود صفقة لبقائه مع مرسيدس للموسم المُقبل، فقد فك هاميلتون عقده مع السهام الفضية ليحقق خطوة انتقاله إلى فيراري في 2025.

وقد هزّت تلك الصفقة أركان الفورمولا 1 وكذلك مرسيدس، لكن فاسور – الذي عمل مع سابقًا مع هاميلتون في الجي بي2 وسلسلة الفورمولا 3 الأوروبية، أوضح بأنه كان يعلم بأن بطل العالم سبع مرات دومًا ما كان لديه الطموح بالانضمام إلى أكثر فرق الفورمولا 1 شهرة.

حيث قال: "نعم، لم يكن من الصعب للغاية إقناع لويس. أتذكر أنه في 2004 كنا سويًا (في الفورمولا 3 الأوروبية) وكان مرتبطًا حينها بعقد مع مكلارين-مرسيدس، لكنه كان يفكر بالفعل بأنه عاجلًا أم آجلًا سينتقل إلى فيراري".

كما أضاف مدير فريق فيراري خلال حديثه في مهرجان رياضي نظمته صحيفة Gazzetta dello Sport في ترينتو قائلًا: "لقد تحدثنا عن الأمر قبل بعض الوقت، ودومًا ما كانت لديه هذه الرغبة، لكنه بالطبع سائق يريد الحصول على ضمانات فيما يتعلق بالأداء، ودومًا ما أتى ذلك الجانب في المقام الأول بالنسبة له".

وتابع: "طالما أنه اختار الانضمام إلى فيراري، فذلك تأكيد بالنسبة لي على أنه بمقدورنا امتلاك السيارة المناسبة. ذلك هو الهدف الأسمى. سائق مثل لويس لن يأتي إلينا وكأنه في عطلة، ومن جانبي، أعتقد بأن قدومه يظهر بأننا في الموقع الصحيح على صعيد الأداء".