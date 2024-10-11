جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فاسور: قدوم هاميلتون برهان على أننا نسير في الوجهة الصحيحة

بينما تستعد فيراري للترحيب بلويس هاميلتون ضمن صفوفها للموسم المُقبل، اعترف فريد فاسور بأن تلك الخطوة تبرز التقدم الذي يحققه الفريق، في الوقت الذي يتطلع فيه شارل لوكلير لتحدّي مزاملة البريطاني.

لويس هاميلتون، مرسيدس وفريدريك فاسور، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وفريدريك فاسور، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

اعترف فريد فاسور مدير فريق فيراري بأن حقيقة انضمام لويس هاميلتون إلى القلعة الحمراء قادمًا من مرسيدس تؤكّد على أن فريقه يسير في الوجهة الصحيحة.

بالرغم من وجود صفقة لبقائه مع مرسيدس للموسم المُقبل، فقد فك هاميلتون عقده مع السهام الفضية ليحقق خطوة انتقاله إلى فيراري في 2025.

وقد هزّت تلك الصفقة أركان الفورمولا 1 وكذلك مرسيدس، لكن فاسور – الذي عمل مع سابقًا مع هاميلتون في الجي بي2 وسلسلة الفورمولا 3 الأوروبية، أوضح بأنه كان يعلم بأن بطل العالم سبع مرات دومًا ما كان لديه الطموح بالانضمام إلى أكثر فرق الفورمولا 1 شهرة.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "نعم، لم يكن من الصعب للغاية إقناع لويس. أتذكر أنه في 2004 كنا سويًا (في الفورمولا 3 الأوروبية) وكان مرتبطًا حينها بعقد مع مكلارين-مرسيدس، لكنه كان يفكر بالفعل بأنه عاجلًا أم آجلًا سينتقل إلى فيراري".

كما أضاف مدير فريق فيراري خلال حديثه في مهرجان رياضي نظمته صحيفة Gazzetta dello Sport في ترينتو قائلًا: "لقد تحدثنا عن الأمر قبل بعض الوقت، ودومًا ما كانت لديه هذه الرغبة، لكنه بالطبع سائق يريد الحصول على ضمانات فيما يتعلق بالأداء، ودومًا ما أتى ذلك الجانب في المقام الأول بالنسبة له".

وتابع: "طالما أنه اختار الانضمام إلى فيراري، فذلك تأكيد بالنسبة لي على أنه بمقدورنا امتلاك السيارة المناسبة. ذلك هو الهدف الأسمى. سائق مثل لويس لن يأتي إلينا وكأنه في عطلة، ومن جانبي، أعتقد بأن قدومه يظهر بأننا في الموقع الصحيح على صعيد الأداء".

اقرأ أيضاً:

 

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مقابلة مع فيرستابن: "لا يمكننا إجبار الموظفين على البقاء في ريد بُل"

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

تويوتا تصرّ على "عدم وجود خطّة" لتصنيع محرّك فورمولا 1 أو العودة بفريقها

تويوتا تصرّ على "عدم وجود خطّة" لتصنيع محرّك فورمولا 1 أو العودة بفريقها

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
تويوتا تصرّ على "عدم وجود خطّة" لتصنيع محرّك فورمولا 1 أو العودة بفريقها
هورنر يكشف عن اتفاق مع نيوي لمنع رحيل الطاقم التقني لفريق ريد بُل

هورنر يكشف عن اتفاق مع نيوي لمنع رحيل الطاقم التقني لفريق ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
هورنر يكشف عن اتفاق مع نيوي لمنع رحيل الطاقم التقني لفريق ريد بُل
أنتونيللي يكشف عن تجارب سبا التي عالجت نقطة ضعفه الأساسيّة

أنتونيللي يكشف عن تجارب سبا التي عالجت نقطة ضعفه الأساسيّة

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
أنتونيللي يكشف عن تجارب سبا التي عالجت نقطة ضعفه الأساسيّة
آودي: شوماخر ضمن دائرة المرشّحين للمقعد الثاني في ساوبر لموسم 2025

آودي: شوماخر ضمن دائرة المرشّحين للمقعد الثاني في ساوبر لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
آودي: شوماخر ضمن دائرة المرشّحين للمقعد الثاني في ساوبر لموسم 2025

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط