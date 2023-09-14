فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين
أشار فريدريك فاسور مدير فريق فيراري إلى أن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل لم يقترف أي خطأ منذ موسمين، وهو إنجاز أكثر إثارة للإعجاب من رقمه القياسي بالفوز عشرةَ سباقات متتالية.
تفوق بطل العالم في رقمه القياسي هذا على سيباستيان فيتيل وألبيرتو أسكاري.
لكن هذا الإنجاز، الذي حققه الهولندي من بوابة جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد، ليس مثيراً للإعجاب بقدر ثبات أدائه، وفقاً لما يرى فاسور.
حيث يرى بأن فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ موسمين.
فقال: "المثير للإعجاب، بالتأكيد، امتلاك ريد بُل على الدوام لوتيرة هائلة".
وأكمل: "من مونزا إلى موناكو، على جميع أنواع الحلبات، إن أداءهم مثير للإعجاب دوماً".
وأردف: "لكنني أعتقد أن الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي، ليس رقم ماكس القياسي بالفوز بعشرة سباقات متتالية، بل مستوى أدائه خلال الموسمين الماضيين. يمكنني القول بأنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق".
وأضاف: "بالتأكيد، من السهل عدم ارتكاب الأخطاء مع سيارة أفضل من الجميع. لكن وحتى ضمن ظروف كهذه، فإنه قادر على إدارة الوضع برمته وبشكل جيد جداً".
وتكلم فاسور حول مونزا بالتحديد، حين ضغط فيرستابن على كارلوس ساينز ما أدى لتعرض الإسباني لقفل في إطاراته، الأمر الذي أفسح المجال أمام الهولندي لتجاوز سائق فيراري.
فقال: "لقد سلط الضغط على كارلوس، لكن بشكل معتدل".
وأكمل: "أي أنه لم يغامر، فقد كان مدركاً لوجود فارق في الوتيرة.. وإن لم ينجح بالتجاوز خلال القسم الأول للسباق، فسيتمكن من ذلك عبر وقفات الصيانة".
وأردف: "لم أكن مقتنعاً بجدوى منافسة ماكس بعد اللفة العاشرة، حين رأيت فارق الوتيرة وعدم وجود أي تآكل لديهم. أدركتُ أنها مهمة صعبة للغاية".
وأضاف: "بشكل عام، أعتقد أنه أحد السباقات التي تألق فيها، عدم ارتكاب أي خطأ خلال موسمين. إنه إنجاز هائل".
وكانت فيراري قد جلبت محركات جديدة مع حزمة عدائية منخفضة الجر لجائزة إيطاليا بهدف تعزيز آمالها بالتفوق على ريد بُل.
لكنها اكتفت بالمركزين الثالث والرابع مع ساينز وزميله شارل لوكلير.
وحين سُئِل إن كان من الممكن هزيمة سيارة ريد بُل، أجاب فاسور: "بعد جولة كهذه، يمكننا القول بأننا لسنا بعيدين كثيراً".
وأكمل: "من ناحية الوتيرة، مع عُشر أو عُشري ثانية وليس أكثر، ربما كان ذلك ليكفي للبقاء في المقدمة. لكن هذا هو الواقع. ما زالوا أمامنا ولم يرتكب سائقاهما أي خطأ في هذه الجولة".
وأضاف: "لكنني أتوقع منافسة ماكس في حال ارتكب خطأ، لم يحصل ذلك بعد. لكننا سنحاول مجدداً".
واختتم: "سنحاول تقديم المزيد من الأداء للاقتراب من سيارتي ريد بُل، وهذه هي الطريقة الأفضل للمنافسة وربما نسلط عليهم مزيداً من الضغط أيضاً".
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