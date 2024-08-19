فاسور: فيراري ليست في وضع يسمح بتوجيه أصابع الاتهام

أوضح فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن الجميع يلعبون دورهم في محاولة إعادة القلعة الحمراء إلى معركة الصدارة، وتحديدًا شارل لوكلير الذي يخوض نقاشات دائمة حول وجهة الفريق.

عانت فيراري ولوكلير من تراجع في الأداء بعد الفوز الأول العاطفي للمونغاسكي في موطنه في مايو الماضي.

وقد اعترف فاسور بأن توقعات لوكلير للموسم المُقبل قد ارتفع سقفها بعد ذاك الفوز. لكن وبعد انسحابه في كندا وحلوله خامسًا في إسبانيا، أخفق لوكلير بتسجيل النقاط في كل من النمسا وبريطانيا.

"الأمر لا يتمحور فقط حول شارل، إنه وضع صعب على الفريق بأكمله" قال فاسور.

وأضاف: "خضنا فترة صعبة بعد موناكو. كما أنه بات من الأصعب قيادة السيارة خلال السباقات القليلة الماضية، وتوقعات شارل أعلى من ذلك. لهذا نخوض نقاشات دائمة معه حول تلك المشكلة".

وتابع: "إنه يدرك الوضع جيدًا من جانبنا، وما نقوم به على نحو صائب وخاطئ، هو كذلك يعلم أنه أحيانًا يقترف الأخطاء".

وأردف: "لكننا لا نحاول إلقاء اللوم على شخص آخر. إننا نعمل سويًا منذ سنوات ونعرف بعضنا البعض جيدًا، ونعلم أننا نضغط من أجل التطور".

واختتم: "لكننا بحاجة فقط لإصلاح بعض الأمور. وبالتأكيد نحن لسنا في موقع يسمح لنا بتوجيه أصابع الاتهام".