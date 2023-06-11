فاسور: فيراري قادرة على منافسة مرسيدس حين تحلّ مشكلة ثبات الأداء
يرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن الحصان الجامح قادر على منافسة مرسيدس، في حال تم حلّ مشكلة عدم ثبات الأداء.
تقدم سيارة فيراري الحالية أداء قوياً على مدار اللفة الواحدة، لكنها تخسر لصالح مرسيدس وأستون على مدار السباق.
وهذا الأمر تكرر مجدداً في سباق إسبانيا، حين تأهل كارلوس ساينز ثانياً، لكن تفوقت سيارتا مرسيدس عليه في السباق وكذلك سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.
ويرى فاسور أن فيراري ستتمكن من مجاراة مرسيدس في السباقات حالما تحلّ مشكلة عدم الثبات.
فقال: "أعتقد أنه وحالما نحلّ مشكلة عدم الثبات، فسنتمكن من منافستهم في جميع السباقات".
وأكمل: "مع ريد بُل، تلك قصة أخرى، خاصة بوجود ماكس فيرستابن. ما زال أسرع منا بكثير في التصفيات وأسرع أكثر من ذلك في السباق".
وشدد فاسور على أن فيراري قادرة على مجاراة مرسيدس في معدل التطوير، حيث يسعى الفريقان للحاق بـ ريد بُل.
فقال: "التحديثات ترفع قدرات السيارة. لكن علينا التفكير في مرسيدس أيضاً، فهم ليسوا نائمين".
وتابع: "ما بين ميامي واليوم، جلبوا تحديثاً كبيراً في موناكو. وذلك يعني أنهم ليسوا نائمين".
واسترسل: "لكن من جهتنا، تحديثاتنا قدمت الخطوة المنشودة لناحية الأداء الصافي. ولو أخذنا بعين الاعتبار الوضع في ميامي قبل تحديثات مرسيدس واليوم، أعتقد أننا حققنا خطوة نحو الأمام لناحية الأداء، وكذلك مرسيدس".
واستكمل: "نحن أسرع قليلاً ربما في التصفيات، لكننا نعاني بشكل كبير من عدم الثبات في الأداء خلال السباق".
ويرى فاسور أن تواصل الأداء القوي في التصفيات يبرهن أن حزمة التحديثات الأخيرة قد عملت بشكل جيد بالفعل.
فقال: "حققنا خطوة للأمام. على الأقل وضعنا كارلوس في صف الانطلاق الأول، وهي خطوة للأمام".
وأردف: "لناحية وتيرة السباق، يمكن القول أننا حققنا خطوة للأمام مقارنة مع أستون مارتن، لكنها لا تكفي أبداً".
واختتم: "ما زلنا نعاني من فارق أداء بالمقارنة مع مرسيدس لناحية السباق. وهذا ما يجب أن نركز عليه إن أردنا العودة لتقديم سباقات جيدة وتسجيل النقاط".
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