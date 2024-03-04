فاسور: فيراري عوّضت 50 بالمئة من الأداء في البحرين مقارنة بموسم 2023

في البحرين العام الماضي، أنهى كارلوس ساينز سائق فيراري رابعاً وبفارق 48 ثانية خلف الفائز ماكس فيرستابن، لكنه في هذا الموسم، أكمل السباق بفارق 25.1 ثانية فقط خلف الهولندي، لينهي ثالثاً على منصة التتويج.

وأشار فاسور إلى أن الفارق الأصغر دليل على تحسّن الفريق مقارنة بالموسم المنصرم.

كما ألقى الضوء على تأقلم شارل لوكلير مع مشكلة المكابح ليحرز المركز الرابع خلف زميله، مؤكداً أن هذه النتيجة بمثابة إشارة إيجابية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يمكن القول، أن مشاعر مختلطة تنتابني بعد السباق".

وأكمل: "الأمر الإيجابي أننا كنا أسرع من زمن قطب الانطلاق الأول البارحة في التصفيات لكن خلال القسم الثاني. وربما نجحنا بتعويض 50 بالمئة من الفارق خلف ريد بُل في السباق، مقارنة بالموسم الماضي، لأن الفارق كان حينها بحدود 50 ثانية".

وأضاف: "الأمر السلبي، أن ذلك لا يكفي، ومجدداً عانينا من مشاكل كثيرة خلال الجولة. علينا إصلاح مشكلة سيارة لوكلير مع المكابح".

وتابع: "لكنني أعتقد وبشكل عام أننا قمنا بعمل جيد، وكذلك من ناحية إدارة السباق حيث نجحنا بالحفاظ على المركز الرابع في مثل تلك الظروف. بصراحة، لم أكن متفائلاً في القسم الأول للسباق حين رأيتُ الوضع".

وتعقيباً على مشكلة المكابح، قال فاسور: "كان هناك فارق حراري هائل ما بين المكابح اليمنى واليسرى، وكانت تتعرض للقفل، وكان من الصعب جداً إصلاح الوضع".

وأضاف: "في مرحلة ما، عادت المشكلة. من ثم بدأت المكابح تعمل حيث كان القسم الأخير من السباق مقبولاً".

يشار إلى أن فيراري عانت الموسم الماضي من مشاكل معدل تآكل الإطارات المفرط والذي كان يؤثر بشكل كبير على وتيرتها خلال السباقات.

كما أكد فاسور على أن فيراري امتلكت ثاني أسرع حزمة في البحرين، لكن هذا الموقع غير مضمون، خاصة وأن فرقاً مثل مرسيدس، مكلارين وأستون مارتن تبذل كل جهدها للسعي نحو الأمام.