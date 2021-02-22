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فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

يعتقد فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أنّ الصانع الإيطالي فيراري سيستعيد "جزءًا كبيرًا من فارق الطاقة ضمن هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

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فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

بعد موسمٍ صعب في 2020 تضرّرت فيه تأدية زبونتَي فيراري هاس وألفا روميو بسبب ضعف أداء المحرّك، عمل الصانع الإيطالي طوال الفترة الشتويّة لتحسين الأداء.

ومن المنتظر أن تُقدّم فيراري وحدة طاقة جديدة لهذا الموسم وتعتقد بأنّها ستدفعها بعيدًا عن موقع أسوأ المحرّكات في البطولة، بالرغم من أنّها لا تعتقد بأنّها ستكون قادرة على التغلّب على مرسيدس.

وبحديثه خلال حدث إطلاق سيارة "سي41" الجديدة اليوم الإثنين، عبّر فاسور عن تفاؤله حيال التقدّم الذي حقّقته فيراري على إثر المحادثات الأخيرة بينهما.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ التعاون مع فيراري يسير على نحوٍ جيّدٍ جدًا. عقدنا اجتماعًا جيّدًا جدًا، كان طويلًا خلال الفترة الشتويّة من أجل تغطية جميع النقاط المتعلّقة بالموسم الماضي الذي لم نقم فيه بعملٍ رائع".

وأضاف: "نسير في دربٍ جيّد. أعتقد بأنّهم سيستعيدون جزءًا كبيرًا من الطاقة بالمقارنة مع العام الماضي، والتعاون يسير على نحوٍ أفضل فأفضل".

وأكمل: "لن نأخذ بعض مكوّنات سيارتهم، ربّما واحدٌ أو اثنين فقط، لكن ليس الكثير. لكنني أعتقد بأنّ ذلك ليس العامل الأساسيّ ضمن تعاوننا".

وواصل شرحه بالقول: "العامل الأساسيّ هو الاقتناع بقدرتنا على التعلّم من بعضنا البعض ضمن أطر القوانين، علينا القيام بأفضل عملٍ ممكن".

وتتّجه ألفا روميو إلى موسم 2021 بتشكيلة ثابتة مكوّنة من كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثامن في بطولة الصانعين.

وقال فاسور حيال ذلك: "أعتقد بأنّ فلسفة الفريق على حالها وهي القيام بعمل أفضل ممّا سبق".

وأكمل: "حللنا في المركز الثامن العام الماضي، لذا فإنّ هدفنا هو تحقيق نتيجة أفضل في 2021. ولفعل ذلك فإنّنا حسّنا جميع جوانب الفريق على المسار وفي المصنع".

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