فاسور: فيراري "تضغط بجنون" لإغلاق الفارق خلف المنافسين
شدد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن العلامة الإيطالية تضغط بجنون في جميع النواحي، لإغلاق الفارق "الهائل" خلف ريد بُل لناحية وتيرة السباق.
تراجعت فيراري للخلف خلال آخر جولتين، حيث اكتفت سيارتاها بالمركزين التاسع والعاشر في سيلفرستون والسابع والثامن في المجر.
لكن، أوضح فاسور أن قلعة مارانيللو يجب أن تركز على أدائها وألا تتشتت بما يفعله الآخرون.
فقال: "ريد بُل في المقدمة لكنني أعتقد أننا في نفس الوضع الذي كانت خلاله مرسيدس متصدرة منذ عدة سنوات".
وأكمل: "الأمر الأهم هو التركيز على أنفسنا لمحاولة تقديم أفضل ما يمكن وتقليل الأخطاء والقيام بعمل أفضل".
وأردف: "علينا العمل على أنفسنا. نحن نقوم بالتطوير في جميع الاتجاهات، نحاول التحسن في كل شيء، ونحن نضغط بجنون للقيام بعمل أفضل".
وتابع: "علينا فهم التحديثات وهذا عامل حاسم أيضاً. لا يتعلق الأمر فقط بجلبها".
من جهة أخرى، أشار فاسور إلى أنه من الصعب تحقيق التقدم خلال الموسم بوجود سقف النفقات.
فقال: "أعتقد أن الجميع يتحسن. لكن الحقيقة وبوجود سقف النفقات فإننا نتحسن بمعدل أقل من السابق. ذلك يعني أنه وفي حال وجود فارق حقيقي فمن الصعب إغلاقه حقاً".
وشدد فاسور على أن الفارق خلف أقوى الفرق في التصفيات والسباق ما زال ثابتاً حتى الآن.
فقال: "الحال كما كان عليه في بداية الموسم، أعتقد أن ذلك هو الواقع بالنسبة للجميع حتى مع مرسيدس".
واختتم: "ريد بُل تمتلك الكثير من الأداء في السباق أمام الجميع. بشكل عام، هذا هو الحال بالنسبة للجميع".
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