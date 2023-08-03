فاسور: فيراري بعيدة "بأشواط" عن التركيبة المثالية في الفورمولا واحد
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية ما زالت بعيدة "بأشواط" عن التركيبة التنظيمية المثالية في الفورمولا واحد.
استلم فاسور مدير فريق ألفا روميو السابق، مقاليد إدارة فريق فيراري منذ بداية شهر يناير، بعد رحيل ماتيا بينوتو.
ومن بين الأمور التي عمل عليها تلك التي تتمحور حول توظيف المزيد، وهي مسألة باتت أكثر صعوبة نظراً لوجود فترات استراحة إلزامية مفروضة على الشخصيات الهامة التي تنتقل بين الفرق.
كما ازدادت هذه المهمة صعوبةً مع رحيل اثنين من كبار الموظفين في الفريق: لورون ميكيز مدير التسابق الذي سينتقل إلى ألفا تاوري، وكذلك دايفيد سانشيز مهندس تصميم المركبة، الذي سينتقل إلى مكلارين.
وضمّ فاسور، لوي سيرا مدير قسم الأداء لدى مرسيدس، لكنه لن يتمكن من العمل مع فيراري حتى 2025 وفقاً للتقديرات.
وحين سُئِل عن مدى اقترابه من الهيكلية الإدارية والتنظيمية التي يريدها للفريق، أوضح فاسور أن مثل هذه المهمة لا تنتهي أبداً.
فقال: "نحن بعيدون بأشواط، لأن شخصاً في منصبي لا يمكنه تخيّل وجود تركيبة مثالية".
وأكمل: "عليك التحسين دوماً، ومن الضروري تغيير الأمور على الدوام. إن بقيت ضمن التركيبة نفسها لسنتين على التوالي فستنتهي كفريق، لأن الجميع يتقدمون".
وأضاف: "ذلك يعني عدم وجود تصوّر واضح في ذهني للتركيبة المثالية، فتلك طريقة غير حكيمة في التفكير".
وأردف: "سنقوم بإجراء تعديلات في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة والسنين المقبلة، لأن بعض النواحي تحتاج لوقت أطول من غيرها".
واسترسل: "لكنها عملية تطوير وتحسين دائمة".
من جهة أخرى، أوضح فاسور أن الفريق بدأ في تلمّس طريقه مع سيارة موسم 2024 المقبل.
فقال: "بدأنا نكون فكرة أوضح عن مواضع القوة والضعف".
وشدد فاسور على أن الفريق يركز على مزيد من العمل بالرغم من المركز الثالث الجيد الذي حققه شارل لوكلير في جولة بلجيكا.
حيث تابع: "أريد أن نحافظ على هدوئنا، لأنه منذ أسبوع كانت مكلارين تحلق أمامنا. وفي السباق التالي تراجعت وأصبحنا أمامهم".
وأضاف: "ذلك يعني ضرورة الحفاظ على الهدوء وأخذ الأمور بروية سباقاً تلو الآخر. نعلم أن المنافسة محتدمة".
واختتم: "لم ينتهِ الموسم بعد. لكن من الجيد إكمال القسم الأول للموسم بطريقة إيجابية".
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