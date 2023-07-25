فاسور: فيراري "ارتكبت الكثير من الأخطاء" في المجر

حقق شارل لوكلير المركز السابع بعد تأخير في وقفة الصيانة بسبب مشكلة في مسدّس الإطار، وعقوبة 5 ثوانٍ لإسراعه ضمن خط الصيانة، بينما لم يتمكن زميله كارلوس ساينز إلا من التقدم للمركز الثامن بعد تصفيات محبطة اكتفى خلالها بالمركز 11.

هذه النتيجة تأتي بعد سباق صعب آخر في سيلفرستون حين حققت فيراري المركزين التاسع والعاشر، بينما تفوقت مكلارين وكذلك مرسيدس عليها.

"هذه ليست النتيجة التي كنا نطمح لها، لكنني أعتقد أننا تأثرنا بشكل كبير بالتصفيات مع المركزين 6 و11" قال فاسور في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "كان علينا المجازفة خلال الانطلاقة، بدأ ساينز على سوفت، كان خياراً جيداً، لكننا كنا نعلم كذلك بعد الانطلاقة بأننا سنضطر لوضع إطارات هارد".

وأردف: "مع شارل، أعتقد أن السباق كان أفضل لأن وتيرته كانت حاضرة، لكن سباقه تأثر بالعقوبة ومن ثم المشكلة في وقفة الصيانة".

وتابع: "خسرنا 8 ثوانٍ أخرى في منصة الصيانة، علاوة على الزحام. ربما كنا لنحقق المركز الخامس".

من جهة أخرى، اعترف فاسور بأنه وبعيداً عن الأخطاء، لكن الفريق لم يقدم أفضل ما لديه خاصة مع صيغة الإطارات الجديدة التي تم تطبيقها في المجر والتي شكلت تحدياً جديداً.

فقال: "بداية، نحن بحاجة للوقت لفهم ما سار بشكل خاطئ. ليس من السهل تحليل كل شيء فنحن بحاجة إلى مراجعة النتائج وما أدى لحصولها".

واسترسل: "لكن برأيي، ارتكبنا الكثير من الأخطاء منذ بداية الجولة حتى نهايتها، والمسألة لا تتعلق فقط بوقفة الصيانة أو السرعة في خط الصيانة أو مشاكل التصفيات أو إدارة الإطارات وغيرها".

واستكمل: "في النهاية، كان من الممكن تحقيق نتائج أفضل، خاصة مع شارل فقد خسرنا 20 ثانية في السباق".

وحين سُئِل عما يجب القيام به لحلّ المشاكل، أجاب: "أمضيت 35 عاماً من حياتي في البادوك، وفي كل جولة عليك وضع قائمة بالمشاكل، ولدينا قائمة طويلة منها".

وأضاف: "في بعض الأحيان تكون الأخطاء مرئية وأحياناً لا، لكن عمل مدير الفريق هو وضع هذه القائمة مع أعضاء الفريق، للبحث عن حلول لها".

وضمن معرض تقييم النصف الأول له مع فريق فيراري، شدد فاسور على أن الأداء في التصفيات من الأمور الأساسية التي يجب على الفريق دراستها.

فقال: "لم تكن تلك النتيجة التي توقعناها. لكن علينا العمل على التحسين. كنا نشعر بأننا قريبون جداً جداً من ماكس وربما نتفوق عليه أحياناً في التصفيات".

وأكمل: "ضمن وتيرة السباق، ريد بُل متفوقة على الجميع بأشواط. لكننا نعلم أهمية نتيجة التصفيات للتواجد ضمن هواء نظيف".

واختتم: "جميع السيارات تتأثر بالهواء المتسخ. مجرد الانطلاق من المركز الثاني يضعك في موقع أفضل بكثير".