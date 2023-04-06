فاسور: "فيا" أخطأت بعدم الكلام مع ساينز قبل تطبيق عقوبته في سباق أستراليا

احتكّ ساينز بسيارة فرناندو ألونسو خلال إعادة الانطلاقة بعد رفع العلم الأحمر الثاني، ما أدى لدوران سيارة أستون مارتن حول نفسها وتراجعها للخلف.

لكن سرعان ما تم رفع العلم الأحمر للمرة الثالثة ومن ثم تم تقرير عقوبة على ساينز لتسببه بتلك الحادثة، بالرغم من أن إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان (التي انتهى السباق خلفها كذلك) حصلت بعد إعادة المراكز لما كانت عليه في الانطلاقة السابقة، أي أن مركز ألونسو لم يتأثر جراء الحادثة تلك، حيث حقق المركز الثالث.

لكن ساينز تضرر بشكل كبير، حيث كان رابعاً قبل تطبيق العقوبة التي دفعته خارج مراكز النقاط إلى المركز 12.

وشوهد ساينز وهو يتكلم بغضب واستياء على اللاسلكي مع فريقه حول العقوبة تلك، حيث عبّر عن إحباطه لأن الحكام لم ينتظروا ليتكلموا معه قبل منحه العقوبة.

ومع انسحاب زميله شارل لوكلير مبكراً من السباق بسبب حادثته في اللفة الأولى مع لانس سترول، خرجت فيراري من السباق خالية الوفاض دون تسجيل أية نقطة.

"الإحباط، هي الكلمة المناسبة للوضع الحالي" قال فاسور في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "حصل احتكاك بين شارل ولانس في اللفة الأولى وخسرنا سيارة".

وتابع: "الوضع مع كارلوس صعب جداً على الفريق. لأنه وبالنظر للسباق، فقد كان في موقع جيد".

وأردف: "فيما يتعلق بالحادثة، سواء أكانت حادثة تسابق أم لا، بالنسبة لي، نتيجتها مماثلة لحادثة اللفة الأولى. لكن الإحباط نابع ربما من حقيقة أنهم اتخذوا القرار في 5 دقائق".

وحين سُئِل إن كان من العدل أن يتكلم الحكام مع ساينز، أجاب: "مع النظر للبيانات كذلك. يمكن النظر للبيانات لمعرفة إن كان كارلوس في وضع قلق أو إن استعمل مكابحه بالفعل".

وتابع: "قال فرناندو أن العقوبة قاسية بعض الشيء. أعتقد أنه وفي هذه الحالة، وطالما أنها لم تؤثر على نتيجته فإن ذلك منطقي".

وأردف: "كان لديهم (الحكام) الوقت لاتخاذ القرار، وفي حالة كهذه، عليهم أخذ الوقت الكافي".

واختتم: "بالطبع، حين يتم رفع العلم الأحمر فتلك قصة أخرى، المسألة تتعلق بالسلامة، وبالتالي يتم عادة اتخاذ قرارات كهذه بسرعة".