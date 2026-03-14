فاسور: فارق اليوم 0.4 ثانية ونحن نسير في الطريق الصحيح

باتت سيارة "اس.اف-26" تقترب أكثر من مرسيدس، إذ تقلص الفارق إلى أعشار وأحيانًا حتى إلى أجزاء من المئة. ويبدو أن فهم وحدة الطاقة، وبشكل عام الحزمة الكاملة المتاحة لفريق مارانيللو، يقرّب لويس هاميلتون وشارل لوكلير من منافسيهما أصحاب اللون الفضي.

وسجلت سيارتا "اس.اف-26" ثالث ورابع أسرع زمن بعد حصّة نظيفة نسبيًا في التجارب التأهيليّة لجائزة الصين الكبرى، من دون أخطاء كبيرة في اللحظة الحاسمة. وعلى عكس ما حدث في حلبة ألبرت بارك، بدت سيارتا الحصان الجامح في الصين أكثر دقة وراحة، رغم امتلاكها حصّتي تجارب أقل.

ولم يكن من قبيل الصدفة أن الفارق مع سيارتي "دبليو17" لكل من أندريا كيمي أنتونيللي وجورج راسل كان يزيد قليلًا على ثلاثة أعشار الثانية. ومع ذلك فضّل فريد فاسور، خلال حديثه مع سكاي سبورت إيطاليا بعد نهاية التصفيات، أن يبقى حذرًا، رغم أن اقتراب فيراري بات أمرًا ملموسًا.

وقال فاسور: "من الصعب بناء إحصاءات اعتمادًا على سباقين فقط، لكن من الصحيح أنه في ملبورن كنا متأخرين بثمانية أعشار الثانية عن مرسيدس، وأمس كان الفارق ستة أعشار، واليوم نحن عند نحو أربعة أعشار. هذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لكنهم ما زالوا أسرع منا قليلًا على الخطوط المستقيمة، لذلك علينا الاستمرار في الضغط في هذا الاتجاه. تمكنا من القتال لفتين في السباق القصير، وغدًا سنحاول تقديم المزيد."

أما بشأن السباق، فيبدو فاسور أكثر تفاؤلًا مقارنة بما كان عليه في ملبورن، إذ قال: "الإطارات تبدو عند الحد الأقصى هنا، لكن غدًا ستكون لدينا مجموعة من الإطارات المتوسطة والقاسية لاستخدامها. يجب أن نقدم أداءً أفضل قليلًا لأننا أصبحنا نعرف الحلبة بشكل أفضل."

وتُعد الانطلاقة واحدة من أبرز نقاط قوة سيارة فيراري في 2026، إذ أظهرت انطلاقة قوية جدًا حتى في السباق القصير صباح اليوم، ما سمح لكل من لوكلير وهاميلتون بتجاوز عدة مراكز. وسيحاول فريق مارانيللو استغلال هذه الميزة مرة أخرى غدًا، وربما حتى تجاوز سيارتي مرسيدس عند الانطلاق وانتزاع الصدارة مباشرة.

وأضاف فاسور: "حتى الآن كانت انطلاقتنا جيدة في السباقات. صحيح أنها إحدى نقاط قوتنا، لكن الآخرين سيتحسنون أيضًا. نحن نتحسن في التصفيات، وهم سيتحسنون في الانطلاقة. لا نتوقع أن نكسب مركزين أو ثلاثة عند الانطلاقة طوال الموسم. لكن غدًا يجب أن نقدم أداءً جيدًا."

وستنطلق سيارتا فيراري من الصف الثاني، ما يعني أن هاميلتون ولوكلير سيحتاجان إلى الحذر حتى لا يعيق أحدهما الآخر أكثر من اللازم، إذ يجب أن يكون الهدف تجاوز سيارتي مرسيدس بدلًا من التنافس بينهما.

وقال فاسور: "يجب دائمًا إدارة مثل هذه المواقف عندما تنطلق سيارتان من الفريق نفسه جنبًا إلى جنب. أعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على كل فريق وكل سائق. ربما لا يحدث ذلك عندما تكون سيارة في المقدمة وأخرى خلفها. لكن في حالتنا يجب أن يتصرفا بهذه الطريقة، فهما محترفان. أعتقد أن امتلاك سائقين رائعين يدفع كل منهما الآخر أمر إيجابي بالنسبة لنا".