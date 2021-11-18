فاسور غير معجب بتعليقات جيوفينازي عقب التعاقد مع تشو

تمّ تعويض جيوفينازي بالسائق الصيني غوانيو تشو لموسم 2022، حيث يصل الأخير إلى ألفا روميو ومعه دعمٌ مالي كبير ضمن خطوة يأمل الفريق أن تفتح المزيد من الفرص التجاريّة.

وتوجّه جيوفينازي إلى وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن تعويضه بتشو ليُعبّر عن إحباطه حيال فقدانه لمقعده.

"الفورمولا واحد هي العواطف، والموهبة، والسيارات، والمجازفة والسرعة" كتب جيوفينازي مُرفقًا صورة له وهو صغير داخل سيارة لعبة تحمل علامة فيراري، وأضاف: "لكن عندما يحكم المال فإنّ الفورمولا واحد يُمكن أن تصبح بلا رحمة".

ولاحظ فاسور ما كتبه جيوفينازي ولم يكن معجبًا بذلك، حيث ذكّر الإيطالي بضرورة الحفاظ على احترافيّته طوال الوقت.

وبحديثه ضمن برنامج "هذا الأسبوع مع ويل باكستون" حول كيفيّة مقاربة جيوفينازي لبقيّة الموسم الآن، قال فاسور: "حسنًا، أعتقد بأنّه من المهمّ له إغلاق هذا الفصل، على الأقل في هذا الموسم من خلال القيام بعملٍ جيّد على المسار".

وأضاف: "شاهدت التعليقات. لست من مناصري ذلك الأسلوب، كما أنّ الفريق منحه فرصة خوض ثلاثة مواسم في الفورمولا واحد، ومنحته ألفا روميو فرصة التواجد لثلاثة مواسم. الكثير من السائقين يحلمون بفعل ذلك".

وأكمل: "سيخوض تحديات أخرى الآن. سيكون عليه تقديم أداء جيّد في ذلك التحدي الآخر، وربّما سيعود إلى الفورمولا واحد في المستقبل. لكنّه عالمٌ صغيرٌ وعلينا الحفاظ على احترافيّتنا".

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وجاء تعاقد ألفا روميو مع تشو ليُتمّ تشكيلتها للعام المقبل بعد تعاقدها سابقًا مع فالتيري بوتاس.

وقال فاسور أنّ تشكيلة الناشر والسائق الخبير دائمًا ما مثّلت الخيار الأفضل، خاصة أنّ دور بوتاس سيكون حاسمًا.

وقال في هذا الصدد: "علم عندما وقّع معنا أنّه سيكون من الصعب تحقيق ذات النتائج التي يُحقّقها مع مرسيدس".

وأضاف: "لكنّنا قدّمنا له شيئًا مختلفًا في المقابل: سيكون محور المشروع وسيكون السائق الجهوري، وليس ذلك بالأمر المتشائم بالنسبة لتشو".

وأردف: "سيجلب بوتاس الخبرة، وسيكون حاسمًا على صعيد تطوير السيارة في السباقات الأولى. أعتقد بأنّه كان من المهمّ بالنسبة لفالتيري الحصول على هذا الموقع في الفريق. وعندما تكون زميلًا للويس هاميلتون فإنّك تعلم أنّ ذلك لن يكون موقعًا سهلًا، ستكون في ظلّ زميلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّها ستكون خطوة مهمّة في مسيرة فالتيري، حتّى مع عدم منافسته لمرسيدس في العام المقبل".