تمتلك مرسيدس وحدة الطاقة الأقوى منذ انتقال الفورمولا 1 إلى اللوائح التقنية الجديدة هذا العام، لكن نظام فرص التطوير والتحديثات الإضافية "ADUO" أتاح فرصة للحاق بالمنافسين أمام المصنّعين الذين يعانون من تأخر في هذا الجانب.

ويستند التقييم في الواقع إلى محرك الاحتراق الداخلي، وقد تبين أن ريد بُل تمتلك الأقوى؛ ونتيجة لذلك، مُنحت مرسيدس فرصة تحديث واحدة لعامي 2026 و2027، بينما حصلت فيراري وآودي وهوندا على فرصتين لكل منها.

لكن، لم تقدم مرسيدس تحديثها الوحيد لهذا العام حتى الآن، ومن المتوقع أن تفعل ذلك في أكتوبر، بينما فشلت تحديثات فيراري الخاصة، التي ظهرت للمرة الأولى في النمسا ثم في مونزا، في سد الفارق.

وعلى الحلبة الأكثر حساسية للقوة في روزنامة البطولة، تأهل شارل لوكلير ولويس هاميلتون في المركزين الرابع والخامس، لكن نتيجتهما في السباق كانت أسوأ، بعدما تحطم لوكلير إثر صدامه مع زميله في الفريق عند الانطلاقة. وفيما يتعلق بالسرعة القصوى، كانت وحدة طاقة فيراري أبطأ بفارق 5.6 كيلومتر/ساعة في التصفيات، مع أوليفر بيرمان سائق هاس.

وأشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنه، تمامًا كما أصر فاسور، لم يكن تحديث فيراري لنظام فرص التطوير والتحديثات الإضافية نقطة تحول كبيرة.

حيث قال الفرنسي مازحًا بعد سباق صعب على أرض الحظيرة الإيطالية: "على الأقل كنت محقًا بشأن شيء ما".

لكن هل كان التحديث متوافقًا على الأقل مع التوقعات، وهل يلعب نشر الطاقة دورًا في الفارق مع مرسيدس؟

أوضح فاسور: "لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن عندما تفتقد القوة الصافية، تبدأ في اللعب بنشر الطاقة لمحاولة التعويض في خط مستقيم واحد".

أوليفير بيرمان، هاس الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

وتابع: "لكن إذا نشرت المزيد من الطاقة في مكان ما، فمن المؤكد أنك ستنشر طاقة أقل في مكان آخر، ومن ثم تدخل في دوامة خاطئة عندما تحاول التعامل مع هذا الأمر أثناء المنافسة".

وأردف: "بصراحة، الأمر لا يتعلق بنشر الطاقة. أعتقد أن نشر الطاقة كان مقبولًا إلى حد ما، حتى أن مكلارين كانت تلعب قليلًا بهذا الأمر يوم الجمعة وصباح السبت. في النهاية، نحن نفتقد القوة الصافية".

وأضاف: "الحقيقة في هذا الأمر هي أنك إذا كنت تفتقد مقدارًا معينًا من القوة في زاندفورت، فإنك تخسر عُشرين أو ثلاثة أعشار من الثانية. وإذا كنت تفتقد مقدارًا أقل قليلًا من ذلك في مونزا، فإن الفارق مع مرسيدس يصبح أكبر بمرتين".

وعندما سُئل عما إذا كان نقص قوة المحرك قد يكون مرتبطًا بخيارات تصميم محددة، أشار فاسور إلى صعوبة إبقاء الإنفاق تحت السيطرة في ظل سقف تكلفة وحدة الطاقة.

وقال: "بالنسبة إلى المحرك، العملية طويلة للغاية لأن المهلة الزمنية لتصنيع القطع طويلة، وسقف النفقات ليس سهلًا. عليك إنتاج المحرك للموسم. أنت بالفعل في هذا الوضع، وإذا أردت البدء في التطوير، فعليك إنتاج دفعة جديدة من المحركات، وهذا أمر معقد.

وأكمل: "لم نكن نتوقع استعادة الفارق من خلال ترقيات فرص التطوير والتحديثات الإضافية الأولى أو الثانية. نحن نحقق خطوات صغيرة، لكن ما عليك أن تضعه في اعتبارك هو أنه إذا حققت خطوة صغيرة على مستوى المحرك، حتى لو أضفت بضعة أحصنة فقط، فهذه خطوة جيدة على شبكة الانطلاق".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وفي تصفيات مونزا، لم يفصل سوى 0.127 ثانية بين أوسكار بياستري، صاحب المركز الثالث، وكيمي أنتونيللي، صاحب المركز السابع.

وأضاف: "هذا يعني أننا سنحصل الآن على محرك جديد في العام المقبل. بالتأكيد، الهدف هو اللحاق بالمنافسين، والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن، لكنني لم أكن أتوقع أننا سنستعيد الفارق مع مرسيدس خلال شهرين".

ويبدو أن هناك فوارق أخرى بات من المستحيل تعويضها الآن: فقد أدى أسوأ سباق أحد لفيراري هذا الموسم إلى ارتفاع فارق العلامة الإيطالية خلف مرسيدس في بطولة الصانعين من 87 إلى 122 نقطة، بينما أصبح هاميلتون الآن متأخرًا بفارق 76 نقطة في ترتيب السائقين بعد اكتفائه بالمركز السادس في مونزا.