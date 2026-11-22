فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فاسور غاضب من تعامل "غير احترافي" بين سائقي فيراري: "إنه الكلام نفسه الذي قلناه بعد المكسيك"

بعد سباقين فقط من اصطدام شارل لوكلير ولويس هاميلتون في المكسيك، نفد صبر مدير فريق فيراري فريدريك فاسور مع تجدد التوتر بين سائقيه في لاس فيغاس.

فيليب كليرين رونالد فوردينغ

منشور: 22-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مانويل إليتو

أوضح فريد فاسور، مدير فريق فيراري، أن احتكاك شارل لوكلير بزميله لويس هاميلتون خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى كان "غير مقبول" وأظهر "عدم احترام للفريق"، فيما يستعد فريق الفورمولا 1 لإجراء محادثات جديدة لمعالجة الأزمة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من خلاف سائقيه في المكسيك.

وكان فاسور قد اضطر إلى إجراء محادثات مع لوكلير وهاميلتون عقب احتكاكهما المكلف في المكسيك، وسيكرر الأمر بعد اصطدام سيارتيه في شوارع لاس فيغاس خلال اللفة 38، حيث كان لوكلير مسؤولًا عن الحادث بعدما وضع جناحه الأمامي بمحاذاة الجهة الداخلية لسيارة هاميلتون، ما تسبب في دوران سيارة البريطاني حول نفسها.

وتلقى لوكلير عقوبة زمنية قدرها عشر ثوانٍ بسبب الاصطدام، بينما تراجع هاميلتون إلى المركز العاشر قبل أن يعبر خط النهاية في المركز الثامن. وصُنّف لوكلير في المركز العاشر بعد إضافة العقوبة إلى زمن سباقه.

ومع وقوع الحادث بعد فترة قصيرة جدًا من سباق المكسيك، فقد استنزفت فكرة اصطدام سائقيه مجددًا واحتمال اضطراره إلى إجراء محادثات جديدة لتصفية الأجواء، صبر فاسور.

وقال فاسور عبر الاتصال اللاسلكي مع الفريق خلال لفة التهدئة: "شارل، أريد أن أراك في نهاية السباق، قبل أي شيء آخر".

وعندما سُئل عن طبيعة تلك المحادثة، جاء رد فاسور معبرًا: "لم تكن محادثة. أنا من تحدث".

وأضاف: "أعتقد أنه اعتذر، وأنه فهم الأمر، لكن النتيجة واضحة. ترتكب خطأً، ثم تقول: خطئي، أنا آسف. لكنك ارتكبت الخطأ رغم ذلك".

وتابع: "هذا غير مقبول. إنه عدم احترام للفريق وللرعاة، وهو الكلام نفسه الذي قلناه بعد المكسيك. أعتقد أننا أجرينا نقاشًا واضحًا في ساو باولو. ما حدث اليوم لم يكن احترافيًا. وأعتقد أنه ربما نتيجة لتصاعد التوتر".

وبعد شكاوى من هاميلتون، كانت فيراري قد تواصلت بالفعل مع لوكلير بشأن أسلوبه العدواني في التضييق على البريطاني.

وتطلب سباق لاس فيغاس، الذي اتسم بطابع يشبه السباقات على الحلبات البيضاوية من حيث الاستفادة من السحب الهوائي، قدرًا من الثقة والعمل الجماعي بين السائقين للتقدم وسط مجموعة السيارات، خصوصًا أن الامتناع عن التنافس فيما بينهم لم يكن خيارًا أيضًا. وتحول السباق إلى تذكير مؤلم بغياب الثقة بين لوكلير وهاميلتون.

وأوضح فاسور: "نقلنا رسالة إلى شارل خلال السباق بضرورة التفكير في مصلحة الفريق عندما كان يتنافس بالطريقة الصحيحة، لكن لا يمكنك تثبيت المراكز في هذا النوع من السباقات، لأنك تستفيد من عامل السحب الهوائي".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "إذا خففت سرعتك، فإن السائق الذي خلفك سيتجاوزك. وجميع الفرق الأخرى تمكن سائقوها من تجاوز بعضهم بعضًا عشرين مرة خلال السباق. لا يمكنكم تخيل حجم الإحباط الذي أشعر به، لكن الأهم من ذلك هو إحباط جميع العاملين في مقر الفريق".

وعندما سُئل عما إذا كان الوقت قد حان لوضع توجيهات أو قواعد أكثر صرامة، قال: "الأمر لا يتعلق بالقواعد. ما الذي يمكنك فعله بصورة مختلفة، باستثناء ضرورة احترام زملائك في الفريق؟".

وتابع: "في هذا النوع من السباقات، عليك تجاوز السيارة التي أمامك. لا يمكنك البقاء خلفها. من المستحيل تمامًا إدارة الأمور بهذه الطريقة. عليك ببساطة أن تفعل ذلك باحترام عندما يكون منافسك زميلك في الفريق، وأن تخاطر بدرجة أقل. يجب عليهما فقط التصرف بطريقة احترافية".

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وبعد أن أجرى هذه المحادثة نفسها بين سباقي المكسيك والبرازيل، ليس واضحًا تمامًا ما الذي يمكن لفاسور فعله بصورة مختلفة هذه المرة، وهو ما ترك الفرنسي يشعر بالعجز.

وأضاف: "لهذا السبب أريد إجراء محادثة جديدة غدًا. وكذلك محاولة استيعاب ما حدث. لا أعتقد أن هذا هو المكان المناسب لمناقشة الأمر معهما بعد دقيقتين فقط من نهاية السباق".

واختتم قائلًا: "رأيت شارل محبطًا بعض الشيء. وقلت له ما كان عليّ قوله. ويجب أن أناقش الأمر معه غدًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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