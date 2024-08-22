فاسور: علينا القيام بكل شيء بالشكل الصحيح في زاندفورت
يتوقع فريدريك فاسور مدير فريق فيراري سباقاً محتدماً للغاية في جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة زاندفورت.
فريدريك فاسور، فيراري
الصورة من قبل: إريك جونيوس
قبل العطلة الصيفية، اشتعلت منافسات محتدمة بين فرق الصدارة خاصة مع تحسّن وتيرة مكلارين ومرسيدس.
ورغم أن فيراري بدت أقرب منافسي ريد بُل مع بداية الموسم، لكن تحديثات إسبانيا لم تقدم التأدية المطلوبة لتتراجع السيارة الحمراء خلف أقرب منافسيها.
وضمن معرض كلامه على هامش جائزة هولندا الكبرى، أوضح فاسور أنه يريد رؤية هذا الزخم يتواصل حتى آخر لفة من لفات السباق في زاندفورت.
حيث قال: "قدمنا تأدية جيدة في بلجيكا قبل العطلة الصيفية".
وأكمل: "ورث شارل (لوكلير) قطب الانطلاق الأول ووصل إلى منصة التتويج في السباق، وذلك رفع من مستويات الثقة لدينا".
وتابع: "زاندفورت حلبة مختلفة تماماً عن سبا. إنها أقصر وأضيق وملتوية أكثر".
واسترسل: "علينا القيام بكل شيء بالشكل الصحيح. خاصة في التصفيات التي تمتلك أهمية كبيرة لأن التجاوزات في زاندفورت صعبة جداً".
واستكمل: "كما هو الحال دوماً، سنحاول استخلاص أقصى ما يمكن من سيارتنا".
واختتم: "علينا إيجاد الإعدادات الصحيحة سريعاً، والعمل يشكل جيد، لأن كل شيء يتوقف على أجزاء من الألف من الثانية".
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