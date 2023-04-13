فاسور: على فيراري فهم سبب أداء ريد بُل "الهائل" عند تفعيل "دي آر أس"
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أنه يتوجب على العلامة الإيطالية فهم سبب الفارق الهائل خلف ريد بُل عند تفعيل نظام الحد من الجر "دي آر أس".
ظهرت الفعالية الكبيرة لسيارة ريد بُل أثناء تفعيل "دي آر أس" بشكل واضح تماماً في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد، حيث نجح ماكس فيرستابن بشق طريقه من المركز 15 إلى الثاني في جدة.
وأثار تجاوز فيرستابن على لويس هاميلتون في سباق أستراليا علامات التعجب، حيث حلق متجاوزاً البريطاني وبفارق سرعة تجاوز 20 كيلومتراً في الساعة.
بالمقابل، شق زميله سيرجيو بيريز طريقه من منصات الصيانة لينهي خامساً مسجلاً أعلى سرعة قصوى على الإطلاق في ألبرت بارك وصلت إلى 341 كيلومتراً في الساعة.
وأوضح فاسور أنه يتوجب على فيراري فهم سبب هذا التفوق الذي تمتلكه ريد بُل.
فقال: "لديهم أداء هائل عند تفعيل ’دي آر أس’، أكبر من أي فريق آخر. علينا فهم سبب ذلك وكيف يتمكنون من فعل أمر كهذا".
وأكمل: "إنهم يقومون بأمر ما مختلف، ويقومون به أفضل منا جميعاً".
وحين سُئِل إن كان متفاجئاً حيال فارق السرعة القصوى خلف ريد بُل، ردّ فاسور بأن الفارق في 2022 خلف ريد بُل كان أكبر مما كان عليه الآن، حيث نجحت فيراري بتعويض الفارق.
فقال: "أعتقد أن الفارق كان أكبر العام الماضي. أعتقد أننا نجحنا بخفض الفارق. لكن ما زال علينا التحسن في هذه الناحية".
وأكمل: "المشكلة أننا كنا نتوقع أكثر من ذلك، لكن الفارق كان أكبر العام الماضي. لدينا بالتأكيد متسع للتحسّن في هذه الناحية".
ويتصدر ماكس فيرستابن السرعات الأعلى خلال التصفيات مع 328.8 كيلومتراً في الساعة أمام بيريز (326.7 كيلومتراً في الساعة). أما سائقا ويليامز، أليكس ألبون ولوغان سارجانت يحتلان المركزين الثالث والرابع.
ومن المتوقع أن تحافظ ريد بُل على أفضلية السرعة القصوى خلال جولة أذربيجان على الحلبة التي تضم مقطعاً مستقيماً بطول 2 كيلومتر.
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