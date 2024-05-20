فاسور: على فيراري تسريع وتيرة جلب التحديثات في ظل تقارب المنافسة

أحرز شارل لوكلير منصة تتويج ألهبت حماس الجماهير في إيمولا، بينما حل كارلوس ساينز خامسًا، في الوقت الذي هُزمت فيه فيراري من قبل مكلارين المنافس الأقرب لماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وفي ظل استحالة التجاوز تقريبًا على حلبة إيمولا على نفس استراتيجيات الإطارات، فقد شعرت فيراري بأنها خسرت معركة الفوز في إيمولا في التصفيات، حيث قال فاسور: "أعتقد أنه إذا ما أحرزنا ثنائية في التصفيات، فسنحرز الثنائية في السباق".

وكان لوكلير وساينز قد تأهلا في المركزين الرابع والخامس تواليًا، قبل أن يتقدما مركزًا وحدًا على إثر عقوبة أوسكار بياستري.

لكن وبينما ألقى لوكلير باللوم على إعداد غير مثالي لاستخلاص الطاقة والذي تسبب بخسارة السيارة الحمراء للوقت على المقاطع المستقيمة لصالح ريد بُل ومكلارين، لكن التواجد على بعد عشرين من الثانية في المركز الرابع يُشير إلى أن الفورمولا 1 على موعد الآن مع معركة مثيرة بين ثلاثة فرق.

وفي الواقع، فقد حصل زمن فيرستابن للبول بوزيشن على مساعدة من عامل السحب الذي حصل عليه من هلكنبرغ، والذي ربما منع مكلارين من حجز صف الانطلاق الأول، وكان كذلك ليقلل من الفارق بين الفرق الثلاثة إلى حوالي عشر ثانية فقط.

وقد أوضح فاسور أن ذلك الفارق البالغ عشر ثانية يعني أن هذه الفرق عليها الآن تسريع خططها التطويرية أكثر. حيث أن جلب أقل حزمة تحديثات قد يساعد في صنع الفارق مع تباطؤ وتيرة التطوير تحت القوانين الحالية.

فقال: "الواقع هو أننا الآن في مرحلة تحتّم علينا تسريع تطوير السيارة. تخيلوا بأن أحد الفرق بوسعه جلب التحديثات أبكر بسباق عندما يكون لديك ثلاثة فرق يفصل بينها عشر ثانية فقط، إذ بوسعك أن تقفز من المركز الخامس إلى المركز الأول".

وأضاف: "ذلك يعني أنه سيتعين علينا تسريع الوقت اللازم لجلب التحديثات، إذ سيكون ذلك أمرًا حاسمًا".

وتابع: "لكن علينا كذلك الانتباه إلى أننا نلاحق الآن الأجزاء بالمئة من الثانية الأخيرة. فلم يعد الوضع يتمحور حول تحديث بخمسة أعشار من الثانية".