اشترك
فورمولا 1
أخبار

فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأنه يتوجب على قلعة مارانيللو استغلال الفرص بشكل أكبر في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد، بعد "لائحة" مطوّلة من الفرص التي أطاحت بنقاط قيمة.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

تفوقت مرسيدس على فيراري بفارق 3 نقاط فقط، لتحرز مركز الوصافة ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2023 المنصرم وذلك ضمن منافسة لم تحسم حتى اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي.

وكما هو الحال مع السهام الفضية، لم تبدأ فيراري الموسم بطريقة مثالية، حيث أدركت مبكراً أن سيارتها لا تضاهي سرعة ريد بُل.

لكن وبعيداً عن فوارق الوتيرة، فقد خسرت السيارة الحمراء الكثير من النقاط خلال عدة مناسبات ولأسباب متنوعة، منها أخطاء السائقين أو الاستراتيجيات أو مشاكل الموثوقية.

وبدأت الأمور بشكل سيء مع شارل لوكلير، حين تلقى عقوبة على المحرك في السعودية بعد انسحابه من سباق البحرين الافتتاحي.

ومن ثم انسحب أصيل موناكو من أستراليا وهولندا، كما شطبت تصفياته بسبب تآكل مفرط للقطعة أسفل السيارة في أوستن، وفشل في بداية سباق البرازيل عقب حادثة بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي أثناء لفة التحمية.

وكذلك فشل زميله كارلوس ساينز في بدء سباق بسبب مشكلة في نظام الوقود خلال جولة قطر، وانسحب بعد احتكاك مع سيارة مكلارين التي يقودها أوسكار بياستري في بلجيكا.

ويريد فاسور من فيراري التوقف عن خسارة النقاط لصالح منافسيها في 2024، مشيراً إلى أنه وضع كل تلك الأخطاء والنقاط في لائحة.

فقال: "بدأنا الموسم بشكل خاطئ في البحرين، كان علينا التوقف، وكنا في المركز الثالث، وتلقينا عقوبة في السباق التالي. ما يعني أن شارل خسر ما يقارب 25 نقطة".

وأكمل: "علاوة على النقاط التي منحناها إلى المنافسين، حيث كانت سيارتا مرسيدس خلفنا".

وأضاف: "لكن مجدداً، هذه ليست الواقعة الوحيدة. يمكننا إنشاء لائحة. لقد قمت بذلك عدة مرات وقد حفظتها في ذهني، مركزنا من دون كل تلك المشاكل، أعتقد أننا واجهنا تقلبات عديدة في هذا الموسم".

واسترسل: "بالتأكيد، لقد تخلينا عن الكثير من النقاط لصالح المنافسين، وذلك يعني ضرورة العمل على هذا المجال للعام المقبل، علينا انتهاز الفرص بشكل أكثر كفاءة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يفضل فاسور عدم الكشف عن حساباته علناً، وحيال ما كان بوسع فيراري تحقيقه على مدار الموسم.

فقال: "سأحتفظ بتلك النقاط لنفسي، أكره فكرة قول ’ماذا لو’".

وأكمل: "علينا مواصلة التحسن. لكن من الواضح أننا كنا نمتلك فرصة كبيرة على صعيد النقاط".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس

هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس

فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى

هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس

وولف "يُثني" على "فيا" بعد تلقيه تنبيهاً رسمياً بسبب الألفاظ النابية

وولف "يُثني" على "فيا" بعد تلقيه تنبيهاً رسمياً بسبب الألفاظ النابية

فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى

وولف "يُثني" على "فيا" بعد تلقيه تنبيهاً رسمياً بسبب الألفاظ النابية وولف "يُثني" على "فيا" بعد تلقيه تنبيهاً رسمياً بسبب الألفاظ النابية

راسل: "سيدة الحظ" منحتنا عقوبة بيريز تعويضاً عن موسم 2023 المحبط

راسل: "سيدة الحظ" منحتنا عقوبة بيريز تعويضاً عن موسم 2023 المحبط

فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى

راسل: "سيدة الحظ" منحتنا عقوبة بيريز تعويضاً عن موسم 2023 المحبط راسل: "سيدة الحظ" منحتنا عقوبة بيريز تعويضاً عن موسم 2023 المحبط

فيراري
More from
فيراري
ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023

ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023

فورمولا 1

ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023 ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023

أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة

أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة

فورمولا 1
تجارب أبوظبي بعد الموسم

أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

كيف ستعزّز مهارات خبير الدراجات الهوائية الأولمبية من خبرة السائقات؟

كيف ستعزّز مهارات خبير الدراجات الهوائية الأولمبية من خبرة السائقات؟

Misc سلاسل متعددة

كيف ستعزّز مهارات خبير الدراجات الهوائية الأولمبية من خبرة السائقات؟ كيف ستعزّز مهارات خبير الدراجات الهوائية الأولمبية من خبرة السائقات؟

فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024

فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024

F1 فورمولا 1

فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024 فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024

هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024

هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024

F1 فورمولا 1

هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024 هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024

الفورمولا واحد تتجه لسنّ قانون يضمن تبريد السائقين في الظروف القاسية

الفورمولا واحد تتجه لسنّ قانون يضمن تبريد السائقين في الظروف القاسية

F1 فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى

الفورمولا واحد تتجه لسنّ قانون يضمن تبريد السائقين في الظروف القاسية الفورمولا واحد تتجه لسنّ قانون يضمن تبريد السائقين في الظروف القاسية

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك