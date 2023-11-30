فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024

تفوقت مرسيدس على فيراري بفارق 3 نقاط فقط، لتحرز مركز الوصافة ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2023 المنصرم وذلك ضمن منافسة لم تحسم حتى اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي.

وكما هو الحال مع السهام الفضية، لم تبدأ فيراري الموسم بطريقة مثالية، حيث أدركت مبكراً أن سيارتها لا تضاهي سرعة ريد بُل.

لكن وبعيداً عن فوارق الوتيرة، فقد خسرت السيارة الحمراء الكثير من النقاط خلال عدة مناسبات ولأسباب متنوعة، منها أخطاء السائقين أو الاستراتيجيات أو مشاكل الموثوقية.

وبدأت الأمور بشكل سيء مع شارل لوكلير، حين تلقى عقوبة على المحرك في السعودية بعد انسحابه من سباق البحرين الافتتاحي.

ومن ثم انسحب أصيل موناكو من أستراليا وهولندا، كما شطبت تصفياته بسبب تآكل مفرط للقطعة أسفل السيارة في أوستن، وفشل في بداية سباق البرازيل عقب حادثة بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي أثناء لفة التحمية.

وكذلك فشل زميله كارلوس ساينز في بدء سباق بسبب مشكلة في نظام الوقود خلال جولة قطر، وانسحب بعد احتكاك مع سيارة مكلارين التي يقودها أوسكار بياستري في بلجيكا.

ويريد فاسور من فيراري التوقف عن خسارة النقاط لصالح منافسيها في 2024، مشيراً إلى أنه وضع كل تلك الأخطاء والنقاط في لائحة.

فقال: "بدأنا الموسم بشكل خاطئ في البحرين، كان علينا التوقف، وكنا في المركز الثالث، وتلقينا عقوبة في السباق التالي. ما يعني أن شارل خسر ما يقارب 25 نقطة".

وأكمل: "علاوة على النقاط التي منحناها إلى المنافسين، حيث كانت سيارتا مرسيدس خلفنا".

وأضاف: "لكن مجدداً، هذه ليست الواقعة الوحيدة. يمكننا إنشاء لائحة. لقد قمت بذلك عدة مرات وقد حفظتها في ذهني، مركزنا من دون كل تلك المشاكل، أعتقد أننا واجهنا تقلبات عديدة في هذا الموسم".

واسترسل: "بالتأكيد، لقد تخلينا عن الكثير من النقاط لصالح المنافسين، وذلك يعني ضرورة العمل على هذا المجال للعام المقبل، علينا انتهاز الفرص بشكل أكثر كفاءة".

بالمقابل، يفضل فاسور عدم الكشف عن حساباته علناً، وحيال ما كان بوسع فيراري تحقيقه على مدار الموسم.

فقال: "سأحتفظ بتلك النقاط لنفسي، أكره فكرة قول ’ماذا لو’".

وأكمل: "علينا مواصلة التحسن. لكن من الواضح أننا كنا نمتلك فرصة كبيرة على صعيد النقاط".