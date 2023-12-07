فاسور: على فيراري ألا تعتقد أن ريد بُل تمتلك "حلاً سحرياً" يجب تقليده
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد، بأنه يتوجب على القلعة الحمراء ألا تعتقد بأن ريد بُل تمتلك "حلاً سحرياً" يجب تقليده.
أكملت فيراري موسم 2023 بالمركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين، بفارق 454 نقطة خلف ريد بُل التي فازت بجميع السباقات ما عدا سباق سنغافورة فقط، الذي فاز به كارلوس ساينز على متن السيارة الحمراء.
وشدد فاسور على أن قلعة مارانيللو عليها التحسّن في جميع النواحي لخفض الفارق خلف ريد بُل، بدلاً من التركيز على تقليد العلامة النمساوية.
فقال: "أعتقد أنه سيكون من الخطأ تخيل ريد بُل وكأنها تمتلك حلاً سحرياً لخمسة أعشار الثانية".
وأكمل: "يأتي الأداء من الجميع في الشركة، من حقيقة قدرتنا على إنتاج مكونات أسرع، ذات موثوقية أفضل".
واسترسل: "لقد تخلينا عن نقاط كثيرة هذا الموسم لأسباب متعددة: موثوقية، عدم التأهل في أوستن، الإعاقات خلال التصفيات. وهذه نواحٍ واضحة يجب العمل عليها".
وأردف: "علينا تحسين الانسيابية، المحرك، وكل ناحية".
وتابع: "الأمر الأهم هو أن الألف شخص في الفريق مقتنعون بأنهم جميعاً يساهمون في الأداء، وجميعهم يحاولون الضغط للحدود القصوى، حتى وإن كان مجرد جزء من الألف من الثانية، فذلك كافٍ قبل تحقيق خطوة أكبر".
وأشار فاسور إلى أن الفريق قد أثبت تحسن الأداء في القسم الأخير للموسم، عبر فهم السيارة بدلاً من جلب التحديثات المتلاحقة.
فقال: "أنا أكثر من مسرور لأننا وبين جولتي زاندفورت وأبوظبي، لم نغيّر السيارة بشكل كبير".
وأردف: "قدمنا تحديثات في اليابان على ما أعتقد، لكننا أبقينا على السيارة نفسها عملياً، وتمكنا من القيام بعمل أفضل بكثير لناحية فهم السيارة والإعدادات بشكل أفضل".
واختتم: "ذلك يعني وجود مساحة للتحسن في كل مجال، وذلك أمر جيد فيما يتعلق بتطوير السيارة المقبلة".
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