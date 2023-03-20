فاسور: على فيراري "ألا تخدع نفسها" حيال أدائها في الفورمولا واحد

كانت فيراري تأمل أن تقدم المزيد من الأداء على حلبة جدة التي تمتلك مساراً ذي خصائص مختلفة عن حلبة البحرين الدولية، وبالتالي تتقدم لمنافسة ريد بُل.

لكن، وبالرغم من وتيرة شارل لوكلير القوية في التصفيات التي منحته صف الانطلاق الأول (قبل تراجعه عشرة مراكز كعقوبة تبديل وحدة التحكم الإلكترونية)، لكن وتيرة السباق كانت ضعيفة، خاصة على إطارات هارد.

لينهي كارلوس ساينز وشارل لوكلير بالمركزين السادس والسابع خلف مرسيدس.

وهذه النتيجة بعيدة تماماً عما حققته فيراري في بداية الموسم الماضي. وأوضح فاسور أنه من المهم بالنسبة إلى فيراري أن تفهم سبب عدم سير الأمور كما يجب مع السيارة، وعدم التظاهر بأن الوضع أفضل مما هو عليه.

وحين سُئِل عن أول ما سيسأل مهندسيه، أجاب فاسور: "ألا نخدع أنفسنا".

وأكمل: "الأمر الأهم في مثل هذا الوضع أن نعلم مكامن الخطأ والصواب. لكن علينا ألا نخدع أنفسنا".

وأردف: "علينا أن نتغير. علينا فهم أسباب المشكلة، وعلينا مواصلة الضغط للأمام. الكلام لا يكفي".

وتابع: "بالنسبة لي الصورة واضحة تماماً. إمكانيات السيارة جيدة، لكنها غير كافية لمنافسة ريد بُل، لأننا غير قادرين على استخلاص الأداء الأقصى من السيارة كل مرة".

بالمقابل، يرى فاسور أن النقطة التي آذت فيراري في السعودية كانت في طريقة تعاملها مع أنواع الإطارات، خاصة ضعف الوتيرة على إطارات هارد.

فقال: "القسم الأول للسباق كان جيداً مع شارل حيث حقق عودة جيدة (مع إطارات سوفت)".

وأكمل: "وتيرة كارلوس كانت جيدة في القسم الأول على ميديوم، مقارنة بالآخرين. لكننا خسرنا بشكل كبير مع إطارات هارد".

وأشار فاسور إلى أنّ أداء فيراري في التصفيات وقربها من ريد بُل، يمثل بارقة أمل حيال إمكانيات السيارة.

لكنه أكد على ضرورة تقديم فيراري لمثل هذه الإمكانية في جميع الجولات خلال الموسم.