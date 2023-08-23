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فاسور: على فيراري أخذ خطوة للأمام "في جميع نواحي الأداء"

اعترف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري للفورمولا واحد أنه يتوجب على القلعة الحمراء أخذ خطوة للأمام "في جميع نواحي الأداء".

خلدون يونس
من قبل:
شارل لوكلير، فيراري

بدأت فيراري حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة كأبرز منافسي ريد بُل في 2022، كما أنهت الموسم بالمركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

لكن بداية موسم 2023 كانت محبطة، حيث تفوقت عليها أستون مارتن وكذلك مرسيدس ومكلارين مؤخراً، وهي الفرق التي خاضت منافسة محتدمة خلف ريد بُل التي بسطت هيمنتها المطلقة.

وتحتل فيراري المركز الرابع ضمن البطولة مع الاقتراب من النصف الثاني للموسم.

وعلاوة على انخفاض الأداء، عانى الفريق من استراتيجيات غير مقنعة إضافة إلى مشاكل في وقفات الصيانة أيضاً، كما كان الحال الموسم الماضي.

وقبيل جائزة هولندا الكبرى، أكد فاسور أنه يتوجب على قلعة مارانيللو "تحقيق تقدم في جميع نواحي الأداء".

حيث قال ضمن حوار مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالتأكيد، لو نظرنا إلى الأرقام، فمن الصعب تخيل أننا قادرون على الفوز باللقب كفريق أو كسائق لهذا الموسم".

وأكمل: "لكننا بحاجة للمحافظة على مقاربتنا، لمحاولة استخلاص أقصى ما يمكن، وعدم التركيز على مسألة اللقب".

وأضاف: "علينا تحسين الحزمة الحالية، وعلينا تحسين أدائنا على الحلبة لمحاولة استخلاص كل ما بوسعنا مما لدينا".

وأردف: "لكنني لا أريد القول بأننا نريد هذا وذاك. بل طالما أنه هناك مجال للتحسن، فسنركز عليه".

واسترسل: "من الواضح أننا بحاجة لذلك في جميع المجالات وكلّ نواحي الأداء. نحن بحاجة لأخذ خطوة للأمام".

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وكانت فيراري قد خسرت خدمات دايفيد سانشيز رئيس قسم تصميم المركبة الذي انتقل إلى مكلارين، بينما ترك لورون ميكيز مدير السباق موقعه مع فيراري قبيل انتقاله ليصبح مديراً لفريق ألفا تاوري.

بالمقابل، ضمّت فيراري لويك سيرا، مدير الأداء لدى مرسيدس، لكنه لن يبدأ العمل مع الفريق حتى 2025.

وأكد فاسور أن فيراري "توظّف الكثيرين" وسط موجة إعادة الهيكلة التنظيمية.

فقال: "موقعنا ليس ما كنا نتوقعه، علينا مواصلة التحلي بذهنية التطوير، ونحن نوظف الكثيرين".

وأكمل: "قمنا بتعديل بعض الوظائف والمواقع، ونحن نسير قدماً".

وأضاف: "الأمر الأكثر صعوبة في العمل هو فهم ما يعمل بشكل جيد وما يعمل بشكل خاطئ، ومعرفة النواحي التي بوسعنا تحسينها".

واختتم: "بالتأكيد، نحن نعمل بشكل كبير لمحاولة كسب المزيد من أعشار الثانية التي نفقدها حالياً. لكننا في خضم التغيير حالياً وهي عملية متواصلة دوماً".

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