فاسور: علاقتنا مع هاميلتون أصبحت أقوى مع الوقت
قال فريد فاسور مدير فريق سكوديريا فيراري إن علاقته مع لويس هاميلتون أصبحت أقوى هذا العام.
لويس هاميلتون، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: فيراري
انضم لويس هاميلتون إلى فيراري في موسم 2025، لكنه عاش موسمًا صعبًا دون تحقيق أية انتصارات أو منصات تتويج.
ومع ذلك، قدم بطل العالم سبع مرات أداءً أفضل في أول سباقين من الموسم الجديد، ونجح في إنهاء جائزة الصين الكبرى في المركز الثالث.
وأكد فاسور أن هاميلتون أصبح في وضع أكثر راحة مقارنة بالعام الماضي، كما أنه منخرط بالكامل في عملية تطوير سيارة 2026.
Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!
حيث قال: "بصراحة، العام الثاني يكون دائمًا أسهل لأنك تصبح جزءًا من المشروع. عندما بدأنا المشروع في منتصف 2025، كان يعمل أيضًا على جهاز المحاكاة".
وتابع: "هو الآن يشعر بأنه جزء من المشروع أكثر مما كان عليه قبل عام. عندما انضم إلى الفريق في يناير، كانت السيارة جاهزة بالفعل".
وأردف: "هو يعرف الأشخاص بشكل أفضل الآن، والعلاقات أصبحت أقوى. وهذا يجعل العمل والتواصل مع الجميع أسهل بالنسبة له".
أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"
"وضع الحفلة" في محرك مرسيدس؟ لاندو نوريس يردّ على نظرية لويس هاميلتون
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026
فيراري تكشف عن "نقطة التحول" التي ستعزز سعيها وراء مرسيدس
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
