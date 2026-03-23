انضم لويس هاميلتون إلى فيراري في موسم 2025، لكنه عاش موسمًا صعبًا دون تحقيق أية انتصارات أو منصات تتويج.

ومع ذلك، قدم بطل العالم سبع مرات أداءً أفضل في أول سباقين من الموسم الجديد، ونجح في إنهاء جائزة الصين الكبرى في المركز الثالث.

وأكد فاسور أن هاميلتون أصبح في وضع أكثر راحة مقارنة بالعام الماضي، كما أنه منخرط بالكامل في عملية تطوير سيارة 2026.

حيث قال: "بصراحة، العام الثاني يكون دائمًا أسهل لأنك تصبح جزءًا من المشروع. عندما بدأنا المشروع في منتصف 2025، كان يعمل أيضًا على جهاز المحاكاة".

وتابع: "هو الآن يشعر بأنه جزء من المشروع أكثر مما كان عليه قبل عام. عندما انضم إلى الفريق في يناير، كانت السيارة جاهزة بالفعل".

وأردف: "هو يعرف الأشخاص بشكل أفضل الآن، والعلاقات أصبحت أقوى. وهذا يجعل العمل والتواصل مع الجميع أسهل بالنسبة له".