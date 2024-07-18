فاسور: عدم التفكير بضمّ نيوي "خطأ جسيم"

تم الإعلان عن ترك نيوي لصفوف ريد بُل في الربع الأول من 2025، لينهي مسيرة دامت قرابة عقدين من الزمن مع العلامة النمساوية تضمنت 7 ألقاب للسائقين و6 للمصنعين مع توقعات بلقبين إضافيين.

ويعتبر نيوي أحد أهم الشخصيات الحالية في الفورمولا واحد نظراً للخبرة الهائلة التي يمتلكها، والقدرة الإبداعية التي تجلت في السيارات التي صممها سواء مع ويليامز، مكلارين أو ريد بُل.

وكما هو متوقع فإن الطلب على خدمات نيوي مرتفع جداً، فقد قدمت له أستون مارتن عرضاً ضخماً وكذلك تحاول مكلارين جذبه، إضافة إلى ويليامز أيضاً.

ورغم التقارير الأخيرة التي أشارت إلى خروج فيراري من لائحة الفرق التي قد ينضم إليها نيوي، لكن فاسور لم يتكلم بوضوح حول هذه الفكرة، بل أشار ببساطة إلى أن فريق سيبذل جهده لضم عبقري التصميم.

فقال في تصريح لـ "Auto Motor und Sport" مقارناً الوضع بفرصة ضمّ نجم من عيار فيرستابن: "لو سُئِلت: هل أنت مهتم بـ ماكس فيرستابن؟ فمن الجنون أن يرفض ذلك أي مدير فريق في البطولة".

وأكمل: "بالتالي، سيكون خطأ جسيماً عدم التفكير بضم نيوي".

وأردف: "السؤال مختلف: هل وجوده يناسب الفريق؟ وما الذي سيجلبه للفريق مستقبلاً؟".

وتابع: "كل تلك أمور غير مؤكدة. في بعض الأحيان 1 + 1 قد لا يساوي 2 بل 2 ونصفاً. نيوي بالتأكيد شخصية هامة. وهكذا نراه نحن، وكذلك الحال بالنسبة للجميع".

ووفقاً للتقارير، فإن الظروف التي أدت لانسحاب فيراري من قائمة الفرق التي قد تضمّ نيوي، لا يعود فقط إلى المرتّب الذي يريده بل كذلك للوقت الذي سيمضيه ضمن المشروع.

حيث يريد نيوي دوراً استشارياً بينما تريد فيراري شخصاً أكثر فعالية على أرض الواقع، خاصة بعد خسارة إنريكو كارديلي لأستون مارتن.

وشدّد فاسور على سروره بالموظفين الموجودين في فيراري منذ استلامه مقاليد إدارة الفريق في 2023، رغم انفتاحه على ضمّ مواهب جديدة إن كانت تناسب الفريق.