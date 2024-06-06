فاسور: عدم الاكتراث بما يقوم به المنافسون هو السبيل للتقدم إلى الصدارة
صرّح فريد فاسور مدير فريق فيراري بأنه لا يكترث حيال منافسيه، في الوقت الذي تلاحق فيه القلعة الحمراء غريمتها ريد بُل متأخرة بفارق 24 نقطة فقط في ترتيب الصانعين.
الصورة من قبل: فيراري
تشهد الفورمولا 1 حاليًا منافسة أقرب من أي وقت مضى في الصدارة بين فيراري، ريد بُل ومكلارين، مع تصاعد وتيرة الترقب بمعركة مثيرة على اللقب بين الفرق الثلاثة.
لكن فاسور أصرّ على أنه يركز فقط على ما يجب أن تقوم به فيراري من أجل تحسين أدائها، مُشيرًا إلى أنه ما يزال من المبكر للغاية الانتباه لأداء الفرق المنافسة، وأن الحديث عن معركة على اللقب في هذا الوقت هو أمر غير منطقي.
حيث قال: "لن أتحدث عن معركة لقب مع ريد بُل في هذا الوقت. ننافس مكلارين وريد بُل على الانتصارات، لكنني أركّز فقط على نفسي ولا أكترث بالآخرين. هدفنا هو القيام بعمل جيد لتحسين السيارة والقيام بعمل جيد مع السائقين".
وأضاف: "نخوض معارك على المسار مع منافسينا، لكنني لست مركزًا تمامًا مع ما يحدث خلف كواليسهم لأنه ما تزال لدينا 16 سباقًا متبقية".
وبالحديث عن تقارب المنافسة مع مكلارين التي تحرز تقدمًا ثابتًا مع حزم التحديثات الأخيرة، قال فاسور: "مكلارين أحد المنافسة على الصدارة، ولدينا وتيرة متقاربة للغاية، ربما كان الفارق عشر ثانية خلال التصفيات الأخيرة".
وأكمل: "كما كانوا متقدمين أمامنا في إيمولا، وسيظل الوضع متأرجحًا هكذا حتى نهاية الموسم. لكنني لا أفكر في ذلك، ولا أفكر بشكل ثابت حيال ريد بُل على الإطلاق".
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