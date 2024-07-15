فاسور: ضم هاميلتون "رسالة إيجابية" ولا بأس في اقتراف الأخطاء

سينضم هاميلتون إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد قادماً من مرسيدس.

وسيجلب البريطاني معه خبرة ممتازة جمعها خلال مسيرته الطويلة في الفئة الملكة، والتي شهدت تحقيقه لسبعة ألقاب إضافة إلى الكثير من الأرقام القياسية التي دخل بها تاريخ البطولة.

ويرى مدير فريق فيراري في هاميلتون "رمزاً مهماً" في إشارة إلى الدور الإيجابي الذي سيلعبه مع قلعة مارانيللو.

حيث قال في تصريح لـ "فاينانشل تايمز": "لويس بمثابة رمز مهم يرسل رسالة إيجابية حيال مستقبل الفريق".

وأكمل: "كان عليه اتخاذ خيار: ’أين سأحظى بالفرصة للفوز باللقب خلال المواسم المقبلة؟ 2025 - 2026 - 2027؟’ وقال: ’فيراري’".

وأضاف: "بالنسبة لنا، فإن انضمام هاميلتون يمثل الطريقة الأفضل لجذب أشخاص جيدين. لدينا مجموعة أشخاص جيدين في فيراري، لكننا نريد تعزيز صفوفنا".

واسترسل: "أغلب تقنيي الفورمولا واحد متواجدون في المملكة المتحدة. إن أردت الانتقال من مرسيديس في براكلي إلى ريد بُل في ميلتون كينز، فإنك تُبقي على أطفالك ضمن نفس المدرسة، وتبقى ضمن نفس المنزل".

وأضاف: "أما القدوم إلى إيطاليا، فتلك قصة أخرى. عليك نقلُ عائلتك؛ وذلك تحدٍ حقيقي في الحياة. إن انتقال هاميلتون سيساعدنا".

وفيما يتعلق بالسياسة التي يتبعها إزاء الأخطاء، أكد فاسور أن بيئة العمل الجديدة تسمح للفريق بمزيد من الضغط بهدف كسب الأداء والتقدم للأمام، حتى وإن كان ذلك يعني اقتراف الأخطاء.

فقال: "إن كنتَ خائفاً من المخاطرة، فإنك ستخشى الضغط في جميع النواحي".

وأضاف: "في مجالنا، قد تتواجد خمس سيارات ضمن عُشر من الثانية. أمضيت آخر 15 شهراً وأنا أحفّز الجميع. لأنك وكلما جازفت، كلمنا تعلمت كيف تتعامل مع المخاطر. وأنا مسرور حقاً بالخطوات التي حققناها".

وأردف: "في فيراري، ليس علينا القلق من عواقب ما نقوم به. كان الفريق في الماضي ربما، يخشى بعض الشيء بسبب عوامل خارجية".

واختتم: "لكن عملي هو إدارة كل ذلك؛ دفعهم نحو مزيد من العدائية. ولا بأس في اقتراف الأخطاء التي نرتكبها".