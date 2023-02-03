فاسور: صداقتي مع وولف لا تضرّ بالعمل مع فيراري
لا يرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد أية جوانب سلبية للعلاقة الجيدة التي تجمعه مع توتو وولف مدير فريق مرسيدس.
عاش فاسور لفترة قصيرة مع وولف حين انتقل إلى المملكة المتحدة ليعمل مديراً لفريق رينو في 2016، وجمعت بينهما صداقة جيدة منذ ذلك الحين.
لكن ومع استلام فاسور دفة القيادة في فيراري كأحد منافسي مرسيدس الرئيسيين، سيكون من من المثير متابعة العلاقة بينهما، خاصة وأن الفريقان يتجهان لمنافسة مباشرة الموسم المقبل.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال قدرته على مواجهة وولف واقتناص الفرص حين تدعو الضرورة، رد فاسور ضاحكاً: "لم نعد نتكلم سوية!"، قبل أن يشير لأن علاقته مع مدير فريق مرسيدس لا تحمل جوانب سلبية فيما يتعلق بالعمل مع فيراري.
حيث أضاف: "علينا التحلي بالذكاء. أعلم أننا نتنافس على المسار، وسنتنافس مع الحكام، ومع ’فيا’، وكذلك من أجل اتفاقية كونكورد".
وأردف: "لكن في النهاية، أعتقد وبالنظر للصورة الأكبر، فمن الجيد وجود تعاون بين الفرق. خاصة فيما يتعلق بالنقاشات حيال مصلحة الفرق أو الفورمولا واحد والسعي نحو إيجاد اتفاق، حينها فإن العلاقات الجيدة تشكل أفضلية هائلة".
واختتم: "لدي علاقة جيدة مع مدراء فرق آخرين. وذلك أمر جيد على الدوام باعتقادي".
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