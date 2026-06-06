فاسور سيغيب عن مجريات يوم السبت من جائزة موناكو الكبرى
لن يتواجد مدير فريق فيراري فريد فاسور في حلبة موناكو يوم السبت بسبب خضوعه لفحوصات طبية مستمرة.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
من المقرر أن تنطلق الحصة الحرة الثالثة عند الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، تليها الحصة التأهيلية عند الساعة الرابعة مساءً، لكن فاسور لن يكون حاضرًا في الحلبة خلال فعاليات اليوم.
ومن المرجح أن يتولى جيروم دامبروزيو، نائب مدير الفريق والسائق السابق في الفورمولا 1، المهام المعتادة لفاسور. وكان دامبروزيو قد شغل هذا المنصب منذ أكتوبر 2024 بعد فترة قضاها مع مرسيدس.
وجاء في بيان فيراري: "لن يكون فريد فاسور حاضرًا في الحلبة اليوم. وبعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية، سيبقى فريد تحت المراقبة في أحد المرافق الطبية المحلية".
وأضاف: "لن يتم تقديم أي معلومات طبية إضافية. نتمنى لفريد الشفاء العاجل ونتطلع إلى رؤيته مجددًا في الحلبة قريبًا".
وتتجه الأنظار نحو فيراري هذا الأسبوع، إذ تُعد المنعطفات البطيئة إحدى أبرز نقاط قوة سيارة اس.اف-26، وهو ما ظهر بوضوح يوم الجمعة عندما أنهى الحصان الجامح الحصتين الحرتين الأولى والثانية في المركزين الأول والثاني.
ففي الحصة الحرة الأولى، سجل شارل لوكلير زمنًا أسرع من زميله لويس هاميلتون بفارق 0.226 ثانية بعدما حقق 1:13.978 دقيقة، قبل أن يرد هاميلتون في الحصة الثانية ويتصدر الترتيب متفوقًا على لوكلير بفارق 0.111 ثانية.
ولهذا السبب، يرى كثيرون أن فيراري تمتلك فرصة لإنهاء البداية المثالية لمرسيدس في موسم 2026، بعدما فاز الفريق الألماني بجميع السباقات الخمسة الأولى، خاصة مع اكتفاء ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بالمركز الثالث في كلتا الحصتين.
لكن فيراري لا ترغب في المبالغة في التوقعات. وكان فاسور قد قال يوم الجمعة: "لا أهتم بهذا النوع من الطروحات أو الشائعات التي تقول إن علينا القيام بالمهمة".
وأضاف: "ما يزال الطريق طويلًا جدًا في موناكو بين يوم الجمعة والحصة التأهيلية والسباق. الأمر الأكثر صعوبة هو أنك تحتاج إلى توقع تطور الحلبة وتطور مستويات التماسك".
وأردف: "يجب أن تكون دائمًا متقدمًا بحصة كاملة عن الآخرين. هذا يمثل تحديًا حقيقيًا للفريق وللسائقين. ما يزال الطريق طويلًا وسنرى مساء الغد الوتيرة الحقيقية".
وردد لوكلير الفكرة نفسها، علمًا بأنه منح فيراري آخر انتصار لها في شوارع الإمارة عام 2024، قبل أن يفوز لاندو نوريس مع مكلارين في نسخة 2025.
وقال سائق فيراري: "كان ريد بُل، وماكس تحديدًا، قريبين جدًا منا في الحصة الحرة الثانية".
وأضاف: "أتوقع أن يكونوا أقوياء للغاية، كما أتوقع أن تكون مكلارين ومرسيدس قريبتين جدًا أيضًا عندما يتمكنان من جمع كل شيء معًا في التصفيات. لذلك أعتقد أننا سنشهد حصة تأهيلية متقاربة أكثر مما يتوقعه الناس".
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