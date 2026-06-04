مع انطلاق موسم 2026، دخلت الفورمولا 1 واحدة من أكبر مراحل التغيير التقني في تاريخها. فبفضل تقليص عرض السيارات، واستخدام إطارات أضيق، وخفض الحد الأدنى للوزن، أصبحت السيارات تتمتع ببنية أكثر إحكامًا ورشاقة.

وشهد الجانب الانسيابي أيضًا تغييرات جذرية، حيث جرى استبدال عناصر التأثير الأرضي بأرضيات أكثر تسطحًا وناشرات خلفية أعرض، كما أُدخلت أنظمة الانسيابية النشطة ضمن القوانين الجديدة. ومع ذلك، قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تعطيل استخدام الانسيابية النشطة طوال عطلة نهاية أسبوع موناكو.

ومن المتوقع أن تمنح هذه التغييرات السائقين تجربة مختلفة، خاصة في شوارع موناكو التي تهيمن عليها المنعطفات البطيئة. ومع ازدياد أهمية التماسك الميكانيكي وإدارة الإطارات، يُتوقع أن تصبح السيارات أكثر عرضة للانزلاق.

كما تشهد وحدات الطاقة تغييرات مهمة، إذ أصبح توزيع القوة بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية قريبًا من نسبة 50-50، ما يجعل إدارة الطاقة أكثر أهمية بكثير مما كانت عليه في السابق. وسيشكل التحكم في إيصال القوة، خصوصًا عند الخروج من المنعطفات البطيئة في موناكو، تحديًا جديدًا أمام السائقين.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام قبل عطلة نهاية الأسبوع في موناكو، سلط فريد فاسور مدير فريق فيراري الضوء على تأثير القوانين الجديدة.

حيث قال: "لطالما كانت موناكو واحدة من أكثر الجولات تميزًا في روزنامة الموسم. لكن هذا العام ستكون أكثر إثارة للاهتمام مع الجيل الجديد من السيارات، لأن السائقين سيشعرون بأن السيارات مختلفة تمامًا على هذه الحلبة مقارنة بالماضي".

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وأضاف: "إنها حلبة تصبح فيها التصفيات وثقة السائق والقيادة الخالية من الأخطاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. هنا يمكن لأصغر التفاصيل أن تحدد الصورة الكبرى".

هذا وتحمل جائزة موناكو الكبرى أهمية خاصة أيضًا بالنسبة إلى سائق فيراري شارل لوكلير. فالسائق المونغاسكي، الذي عانى لسنوات طويلة من سوء الحظ في سباق موطنه، نجح أخيرًا في تحقيق الفوز عام 2024، ليصبح أول سائق مونغاسكي يفوز بسباق موناكو، وذلك بعد خسارة البول بوزيشن في عام 2021 بسبب عطل، وخطأ استراتيجي في عام 2022. وفي الموسم الماضي أنهى السباق في المركز الثاني.

وتحدث فاسور أيضًا عن أهمية السباق بالنسبة إلى لوكلير، قائلًا: "بالنسبة إلى شارل، فهذا السباق مميز للغاية بالتأكيد".

وتابع: "سيخوض المنافسات أمام جماهيره. وتحظى فيراري دائمًا بدعم كبير، لكننا نعرف أيضًا مقدار الطاقة التي يستمدها شارل من مثل هذه الأجواء".

واختتم: "بخلاف ذلك، يبقى نهجنا كما هو. علينا أن نبني أداءنا حصة بعد أخرى طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأن نحافظ على تركيزنا، وأن نضع كلا السائقين في أفضل موقع ممكن لاستخراج أقصى إمكانيات السيارة".