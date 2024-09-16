فاسور: سنشاهد لقطات الإعادة مجدداً لحادثة ساينز
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأنه بحاجة لإعادة مشاهدة حادثة اللفة ما قبل الأخيرة من سباق باكو، التي جمعت بين سائقه كارلوس ساينز وبين سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، قبل الإدلاء بأي تعليق حولها.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
جمعت حادثة مفاجئة وعنيفة نوعاً ما بين ساينز وبيريز في اللفة ما قبل الأخيرة على حلبة باكو.
وكان بيريز يحتل المركز الثالث خلف شارل لوكلير الذي حاول خلال أغلب مراحل السباق الهجوم على أوسكار بياستري سائق مكلارين أمامه.
وفي اللفات الأخيرة، استسلم لوكلير حيث عانت إطاراته كثيراً، ليتراجع بشكل واضح ويصبح ضمن مرمى نيران بيريز.
وحاول بيريز الاستفادة من ذلك والهجوم على أصيل موناكو لمحاولة انتزاع مركز أفضل، لكن لوكلير صدّ هجماته وتقاربت السيارات أكثر خاصة مع اقتراب ساينز من الخلف ومحاولة الاستفادة واكتساب مراكز إضافية.
ومع ضغط ساينز باتت سيارته فيراري إلى جانب سيارة ريد بُل التي يقودها بيريز قبل أن تتلامس الإطارات وينتهي سباق كل منهما في الحائط.
وضمن تقييمه الأولي للوضع، أوضح فاسور أنه سيعيد مراجعة اللقطات قبل الإدلاء بأي تصريح.
فقال: "في البداية، كارلوس بخير، وهذا هو الأمر الأهم".
وأكمل: "أعتقد أن أنهما كانا قريبين جداً من بعضهما البعض على المقطع المستقيم بين المنعطفين الثاني والثالث".
وتابع: "لم أشاهد الحادثة بالتفاصيل بعد، لكنني أعتقد أنهما كانا يلاحقان عامل السحب خلف شارل، وتلامسا".
واختتم: "لن يكون من العادل حالياً الإدلاء بتعليق دون مشاهدة تفاصيل الحادثة".
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