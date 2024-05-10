فاسور: سباق ميامي يُظهر أن ريد بُل "لم تعد ضمن منطقة راحتها"

فازت ريد بُل بـ 21 من أصل 22 سباقًا العام الماضي، ومع بداية هذا الموسم، لم يكن هنالك أي دليل قوي يُشير إلى أن الفريق وسائقه المهيمن ماكس فيرستابن لن يكررا سيطرتهما مثل العام الماضي.

لكن وبينما ما تزال تملك السيارة الأسرع في الفورمولا 1، فإن ريد بُل واجهت الذلة الأولى في أستراليا بسبب مشاكل الموثوقية، فيما هُزمت من جديد في ميامي على يد لاندو نوريس الذي تمتع بوتيرة سباق على متن سيارة مكلارين المحدثة وصفها فيرستابن "بالجنونية".

وفي حين حذّر فاسور بأن ريد بُل "ما تزال في الصدارة"، لكنه قال بأن الفارق المتقلص يعني أنه سيكون بمقدور فيراري ومكلارين تسليط المزيد من الضغط على فريق ميلتون كينز، والذي لم يعد يتقدم نحو الفوز دون منافسة.

وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما شكّلت ميامي مذاقًا لما قد تشهده المنافسة في 2024، قال فاسور: "أعتقد بأن الوضع هكذا تقريبًا مذن بداية الموسم، ولا سيما اعتمادًا على المسار".

وأضاف: "بصراحة، ما تزال ريد بُل في الصدارة. وعلى الأرجح كان ماكس ليفوز اليوم من قصة سيارة الأمان. فقد حصدوا البول بوزيشن، وذلك يعني أنهم ما يزالون يتمتعون بأفضلية صغيرة".

وتابع: "لكن الواقع هو أنه بالمقارنة مع العام الماضي، فإننا ندخل في المنافسة عندما نقوم بعمل جيد وتكون كل الأمور في نصابها. ما يعني أننا نضعهم تحت الضغط بعض الشيء، ولذلك عليهم أن يكونوا أكثر عدائية قليلًا مع استراتيجيتهم".

وأكمل: "فهم لم يعودوا ضمن منطقة راحة العام الماضي عندما كان لا يهم ما يحدث وبعد اللفة الثانية يكونون في الصدارة".