فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

فاسور ساهم شخصياً بمليون دولار لتمويل أولى مشاركات أوكون في الفورمولا 1

مع اقتراب مسيرة إستيبان أوكون في الفورمولا 1 ربما من نهايتها، يستعيد توتو وولف وفريدريك فاسور ذكريات وصول الفرنسي إلى قمة رياضة السيارات، ويتحدثان عن مسيرته.

منشور: 08-11-2026

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إستيبان أوكون، مانور ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون

كشف مدير فريق مرسيدس توتو وولف أن فريد فاسور ساهم شخصياً بمبلغ مليون دولار لتمويل مشاركة إستيبان أوكون خلال النصف الثاني من موسم 2016 مع فريق مانور في بطولة العالم للفورمولا 1.

وانضم أوكون إلى برنامج السائقين الشباب التابع لمرسيدس قبل موسم 2015 من بطولة جي بي 3، وتمكن من حصد اللقب بطريقة استثنائية، بعدما حقق 14 منصة تتويج خلال 18 سباقاً، من بينها سلسلة من تسع مرات متتالية أنهى فيها السباقات في المركز الثاني، وذلك مع فريق آرت غراند بري التابع لـ فاسور.

وحصل زميله في برنامج مرسيدس للناشئين باسكال فيرلاين، الذي كان أكثر خبرة بصفته حامل لقب بطولة دي تي إم آنذاك، على فرصة خوض مشاركته الأولى في الفورمولا 1 مع فريق مانور عام 2016، إلى جانب ريو هاريانتو، الذي نفدت ميزانيته في نهاية المطاف.

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وبعد انتقال أوكون مؤقتاً إلى بطولة دي تي إم، مجدداً مع فريق آرت، سنحت له فرصة المشاركة في آخر تسع جولات كبرى من الموسم، شريطة أن يتمكن من تأمين التمويل المطلوب.

واستعاد وولف تلك المرحلة قائلاً: "تولينا في مرسيدس إدارة أعمال إستيبان بفضل غوين [لاغرو، مدير أكاديمية مرسيدس] في الواقع. ثم اتفقنا على العمل مع فريد [فاسور] في بطولة جي بي 3، وفزنا بالبطولة معاً".

"بعد ذلك، لم تكن هناك فرصة متاحة فعلياً في الفورمولا 1. أما باب بطولة دي تي إم، فقد فتحناه معاً. ثم، ولا أعرف ما إذا كان هذا الأمر معروفاً بالفعل، عندما ظهرت فجأة فرصة للحصول على مقعد شاغر في فريق مانور اعتباراً من سبا، كان الأمر يتطلب مليوني دولار. وقلنا في مرسيدس أننا نستطيع توفير مليون دولار لذلك المقعد، لكننا كنا بحاجة إلى مليون آخر، فتولى فريد دفع المبلغ من ماله الخاص لمنح إستيبان هذه الفرصة".

Esteban Ocon, Manor Racing , Toto Wolff, Cyril Abiteboul, Pat Fry, Frederic Vasseur

Photo by: Mark Sutton / Getty Images

Esteban Ocon, Manor Racing

Photo by: Jerry Andre / Sutton images via Getty images

وبات مستقبل أوكون في الفورمولا 1 مهدداً بعدما خسر مقعده مع فريق هاس لبقية الموسم، إثر الخلاف الذي نشب خلال جائزة المكسيك الكبرى. وتتمثل فرصته الواقعية الوحيدة للبقاء على شبكة الانطلاق في الحصول على المقعد الثاني لدى كاديلاك، لكن يُعتقد أن الفائز بسباق في الفورمولا 1 يتجه على الأرجح إلى أستون مارتن لشغل دور السائق الاحتياطي.

وقال فاسور: "من الصعب التعليق على ما حدث داخل فريق آخر. لدي ما يكفي من العمل مع أفراد فريقي، ولا أعرف ما الذي حدث بين أياو [كوماتسو، مدير الفريق] وهاس والفريق والسائق. لا أريد الإدلاء بأي تعليق".

"من المؤكد أن ما حدث مؤسف بالنسبة إلى إستيبان، لأنني أعتقد أنه منافس حقيقي بالفطرة. لقد بذل الكثير من الطاقة طوال الموسم من أجل البقاء في الفورمولا 1، وعلينا أن نكنّ له احتراماً كبيراً على ذلك. أما الآن، فلن أدلي بأي تعليق على الوضع".

وأضاف وولف: "على امتداد كل تلك السنوات، أعتقد أننا قدمنا جميعاً الكثير من الدعم، وبذلنا جهوداً كبيرة لضمان حصول إستيبان على أفضل فرصة ممكنة. ومن الواضح أنه انتقل بعد ذلك بين عدد من الفرق".

"أعتقد أن الأمور وصلت في النهاية إلى مرحلة اضطر فيها أياو إلى تمثيل الفريق وحمايته من بعض التصريحات. وفي المقابل، شعر إستيبان شخصياً بأنه لم يكن مخطئاً فيما قاله. ويجب احترام ذلك، لكن القرار النهائي يعود إلى الفريق. فمدير الفريق هو من يحدد متى يكون الأمر قد تجاوز الحد، وهذا ما فعله أياو".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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