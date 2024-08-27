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فاسور رداً على ألونسو: لا أحتاج أحداً ليخبرني أننا سنكون الأقوى في مونزا

ردّ فريدريك فاسور على فرناندو ألونسو، الذي صرّح مؤخراً أن فيراري ستكون المرشح الأول للفوز في مونزا.

خلدون يونس
خلدون يونس
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

صرّح بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو أن فيراري ربما ستكون الفريق المرشّح للفوز في جائزتي إيطاليا وسنغافورة.

وأحرز لاندو نوريس فوزاً مريحاً في جولة هولندا الأخيرة بفارق 22.9 ثانية أمام ماكس فيرستابن وبـ 25.4 ثانية أمام شارل لوكلير صاحب المركز الثالث في زاندفورت.

مع ذلك، فإن ذلك الترتيب الهجومي قد يتغيّر في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

إذ وبينما يرى البعض أداء مكلارين المهيمن في هولندا على أنه عارض، يتوقّع البعض أن تحرز فيراري قفزة كبيرة في الأداء على أرضها في مونزا.

ومن بينهم ألونسو الذي يعتقد بأن الحصان الجامح سيكون هو المرشّح للفوز في السباقات المقبلة.

لكن فاسور نفى هذه التكهنات مؤكداً أن فيراري ستعتمد مقاربتها الاعتيادية لكل سباق.

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فقال: "إن كان يحاول وضع ضغط علينا، حينها عليه أن يعلم أنني لا أقرأ تغريدات فرناندو ألونسو".

وأكمل: "ليس لديّ حساب في تويتر!".

وأضاف: "لست بحاجة لأحد كي يخبرني أننا سنكون الأقوى أم لا. سنتخذ المقاربة نفسها في كل سباق".

وأردف: "آمل أن نكون في وضع أفضل خلال السباقين أو الثلاثة سباقات المقبلة. كنا في وضع تنافسي أفضل على نفس الحلبات العام الماضي".

وكانت فيراري الفريق الوحيد العام الماضي الذي نجح بكسر هيمنة ريد بُل وإحراز الفوز في سنغافورة بعد منصة تتويج في مونزا.

ويبدو فاسور واثقاً من المنحى التصاعدي لتأدية فيراري، مشيراً لأهمية التفاصيل الصغيرة.

فقال: "المسألة تكمن في التفاصيل. ستساعدنا على تقديم تأدية أفضل ضمن المنعطفات القصيرة".

وأردف: "إن كان بوسعنا كسب عُشري ثانية، فإن ذلك يغيّر الكثير. لكننا نعلم أن المنافسين يتحسنون جميعاً".

واختتم: "لن أذهب إلى مونزا، باكو أو أية حلبة أخرى وأنا أتحلى بثقة مطلقة بأنها ستكون سهلة".

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