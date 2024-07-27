فاسور: ربما يتعيّن علينا إغلاق الراديو في الفورمولا 1
يرى فريدريك فاسور أنه ربما يكون "إغلاق الراديو" هو السبيل الأفضل لتقليل تبعات التوتر الحاصل خلال رسائل اللاسلكي المتبادلة بين الفرق والسائقين.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: فيراري
أثار ماكس فيرستابن الجدل عبر رسائله الغاضبة مع مهندسه خلال سباق جائزة المجر الكبرى.
وبدا السائق الهولندي غاضبًا للغاية من استراتيجية فريقه ريد بُل على حلبة هنغارورينغ، وهو ما عبّر عنه بانتقادات لاذعة عبر الراديو.
وقد علق كثيرون في بادوك الفورمولا 1 على تلك المسألة، من بينهم لويس هاميلتون الذي صرّح بأنه على فيرستابن أن يتصرف مثل بطل عالم، بينما كان آخرهم فريدريك فاسور مدير فريق فيراري.
إذ وعند سؤاله عما سيقوله لسائقه عقب السباق إذا ما تحدث بهذه الطريقة عبر لاسلكي الفريق، رد فاسور قائلًا: "هل أرد بالإجابة الدبلوماسية أم لا؟ في رأيي، علينا أن نضع في الحسبان أننا الرياضة الوحيدة في العالم التي يتحدث رياضيوها عبر الراديو ويُسمعون خلال السباق".
وأضاف: "إذا ما وضعت مايكروفونًا بجانب لاعب كرة قدم، لا أعتقد بأنك ستجد نتيجة أفضل مما لدينا هنا. بل أن الأمر قد يمتد في بعض الأحيان إلى الحكم نفسه".
وتابع: "أعتقد بأن علينا أن نهدأ، أو أن نغلق هذه المايكروفونات. ولكنني لا أعلم إذا ما ستكون تلك خطوة جيدة للعرض المقدم للجمهور".
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