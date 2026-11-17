فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فاسور: حرارة الإطارات ستكون عاملًا حاسمًا في لاس فيغاس

أكد مدير فريق فيراري فريد فاسور أن درجات الحرارة المنخفضة ستكون عاملًا حاسمًا في أداء الإطارات خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى.

أحمد مجدي

منشور: 17-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في إنترلاغوس، تستعد فيراري لخوض السباقات الثلاثة الأخيرة من الموسم.

وتثير حقيقة تسبب درجات الحرارة المنخفضة في مشكلات لفيراري بالبرازيل، كما حدث على مدار الموسم، مخاوف بشأن وضع الفريق قبل التوجه إلى لاس فيغاس.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة منخفضة للغاية في حلبة نيفادا، ما سيجعل وضع الإطارات ضمن نطاق التشغيل المثالي مهمة صعبة.

إلى جانب ذلك، قد تشكل المقاطع المستقيمة الطويلة للغاية في الحلبة تحديًا إضافيًا لفيراري.

اقرأ أيضاً:

وقيّم مدير فريق فيراري فريد فاسور عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، قائلًا: "تمثل جائزة لاس فيغاس الكبرى بداية المرحلة الختامية من الموسم، التي تتضمن 3 سباقات متتالية".

وأضاف: "تتميز هذه الحلبة بخصائص مختلفة بوضوح، إذ تضم مقاطع مستقيمة طويلة ومناطق كبح قوية، فضلًا عن درجات الحرارة المنخفضة التي تجعل وضع الإطارات ضمن نطاق التشغيل الصحيح مهمة حاسمة".

وتابع: "ندرك أن هذه العوامل مؤثرة للغاية في الأداء، وقد ركزنا على هذه الجوانب خلال استعداداتنا".

واختتم: "كما هو الحال دائمًا، ستكون أولويتنا تحقيق أقصى استفادة من كل مرحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتعظيم النتيجة التي يمكننا تحقيقها كفريق".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق الاحتفاظ بخدمات لاوسون ليس كافيًا.. على ريد بُل أن تتوقف عن معاملته كسائق فاشل

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

أحمد مجدي





مكلارين: لا نخطط لتصنيع وحدات الطاقة الخاصة بنا



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 دقيقة



مكلارين: لا نخطط لتصنيع وحدات الطاقة الخاصة بنا





فاسور يعترف: "كنا نعلم منذ البداية أن المنافسة على اللقب ستكون صعبة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



فاسور يعترف: "كنا نعلم منذ البداية أن المنافسة على اللقب ستكون صعبة"





فرناندو ألونسو: هوندا تطوّر محركًا جديدًا بالكامل للعام المقبل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



فرناندو ألونسو: هوندا تطوّر محركًا جديدًا بالكامل للعام المقبل

المزيد من

فيراري





هاميلتون: عند الانتقال من إطارات 13 إلى 18 بوصة كان عليّ تعلم القيادة من جديد



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



4 س



هاميلتون: عند الانتقال من إطارات 13 إلى 18 بوصة كان عليّ تعلم القيادة من جديد





مواعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



4 س



مواعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





مكلارين: لا نخطط لتصنيع وحدات الطاقة الخاصة بنا



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 دقيقة



مكلارين: لا نخطط لتصنيع وحدات الطاقة الخاصة بنا





فاسور: حرارة الإطارات ستكون عاملًا حاسمًا في لاس فيغاس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



16 دقيقة



فاسور: حرارة الإطارات ستكون عاملًا حاسمًا في لاس فيغاس





الاحتفاظ بخدمات لاوسون ليس كافيًا.. على ريد بُل أن تتوقف عن معاملته كسائق فاشل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 1 س



الاحتفاظ بخدمات لاوسون ليس كافيًا.. على ريد بُل أن تتوقف عن معاملته كسائق فاشل





رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



3 س



رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك