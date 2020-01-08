فاسور: ثقة لوكلير وانتقاده لذاته سمتان تميّزان الأبطال

خاض لوكلير موسمًا رائعًا في 2019، متفوقًا في كثير من الأحيان على زميله بالفريق سيباستيان فيتيل على طريقه لحصد المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين أمام الألماني بطل العالم أربع مرّات.

وقد سجّل المونغاسكي - الذي خاض أولى مواسمه في الفورمولا واحد مع ساوبر (ألفا روميو الآن) في 2018 - فوزين وسبعة أقطاب انطلاق أولى خلال موسمه الثاني في الفئة الملكة.

في المقابل، ارتكب لوكلير كذلك أخطاء مكلّفة، أبرزها في أذربيجان وألمانيا، والتي تحمّل سائق فيراري مسؤوليتها، الأمر الذي اعترف فاسور بأنّه جزء مما يجعل صاحب الـ 22 عامًا بطلًا للمستقبل.

"أعتقد بأنّ تلك إحدى الصفات لدى شارل، والتي يتحلّى بها الأبطال بشكل أساسي، أن يتمتّع بثقة كبيرة للغاية داخل السيارة ما يمنحه القدرة على القيام بأمور مدهشة" قال فاسور.

وأضاف: "ذلك المستوى من الثقة بالنفس يمنح هؤلاء الأبطال ميزة انتقاد الذات عندما يكونون خارج السيارة، أن يلوموا أنفسهم كونهم يعلمون جيّدًا أنّ لديهم هذه القدرات، وأنّهم أبطال ليعترفوا بأنّهم قادوا على نحوٍ ضعيف اليوم".

وتابع: "البطل فقط هو من يكون قادرًا على قول مثل هذه الأمور. نظرياً، يكون هؤلاء أفضل من الآخرين. ويكون ذلك جيدًا لفرقهم، حيث أنّهم ولو لم يتمتعوا بذلك، من الممكن أن يأخذوا الفريق في وجهة خاطئة".

اعترف فاسور - الذي كان مديرًا لفريق لوكلير مع ساوبر - بأنّه مسرور بما يحققه المونغاسكي مُصرّحًا بأنّه يستحق ذلك النجاح "200 بالمئة".

"أنا سعيد جدًا من أجله، لأنّه خاض موسمًا رائعًا والذي كان ربما ليكون أفضل بعض الشيء من دون ما واجهه في البحرين وبعض السباقات الأخرى، لكنّه قام بعمل رائع" قال فاسور.

واختتم: "يملك شارل وتيرة مذهلة في التصفيات، وهذا مثير للإعجاب على نحوٍ كبير. أنا أكثر من سعيد من أجله إذ أرى بأنّه يستحق ذلك 200 بالمئة. إنّه السائق الوحيد الذي أراقبه وأشاهد ما يفعله".