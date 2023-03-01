فاسور: توقعات التيفوزي من فيراري تمثل ضغطًا إيجابيًا

انضم فاسور إلى الفريق الإيطالي في وقت سابق من هذا العام بعد استقالة المدير السابق ماتيا بينوتو.

ومن المعروف بشكل كبير خارج فيراري أن المسائل السياسية داخل جدران مصنع مارانيللو قد تصبح محتدمة في بعض الأوقات، ولهذا تناوب على الفريق عدة مدراء في الأعوام الأخيرة.

مع ذلك، وقُبيل خوض سباقه الأول على رأس الفريق، لا يعتقد فاسور أن القيام بعمله في فيراري أصعب بأي شكل من أي مكان آخر.

لكنه اعترف بأن هنالك ضغوطات خارجية فريدة من نوعها على الفريق، بسبب جمهور التيفوزي الشغوف.

"لا أعتقد بأن العمل هنا أكثر صعوبة من أي مكان آخر" قال فاسور عند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في التعامل مع الأمور السياسية داخل فيراري.

وأضاف: "الحقيقي هو أن مستوى الشغف والحماسة حول الفريق ضخم بالفعل. عندما قمنا بإطلاق السيارة قبل أسبوعين، كان هنالك الآلاف من التيفوزي خلف الأسوار، ولا أعتقد بأن الأمر هكذا في أي مكان آخر في العالم".

وتابع: "بوسعك الشعور بحماسة الجمهور في كل مكان، عندما تذهب إلى الفندق تجد المشجعين هناك. هذا يضع على كاهلك بعض الضغط الإضافي".

وأكمل: "السؤال الآن هو إذا ما سيكون ذلك ضغطًا جيدًا، يمثّل نوعًا من التحفيز، وأنا أتعامل معه على هذا الأساس، أم أن ذلك أمر سيسبب توترًا لعملية التطوير؟".

واختتم: "بصراحة، أعتقد بأن ذلك أمر إيجابي. عندما تقوم بهذه الوظيفة، فإنك تريد هذا النوع من الضغط. فلا يمكنك أن تقدم عرضًا أو تخوض رياضة وتحاول أن تختبئ. نعرف أنه في الفورمولا واحد سيكون هنالك مشجعون يملكون توقعات، وربما الأمر أكبر بعض الشيء في إيطاليا من أي مكان آخر، لكن الأمور على ما يرام حتى الآن".