فاسور حصل على "مباركة" بيتر ساوبر من أجل تغيير اسم الفريق إلى ألفا روميو

قُبيل موسم 2019، تمّ تغيير اسم فريق ساوبر إلى اسم صانع السيارات الإيطالي، وذلك بهدف تعزيز الشراكة التي بدأت بين الطرفين في 2018.

وقد حافظت سيارة ساوبر لموسم 2019 على حرف "سي" الذي لطالما تواجد عليها، لكنّ اسم ساوبر نفسه اختفى عن البطولة لأوّل مرّة منذ أن شارك للمرّة الأولى في الفورمولا واحد في 1993.

وبعد ختام أوّل موسم للفريق تحت اسم ألفا روميو، قال فاسور مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه ليس قلقًا حيال أيّة ردّة فعل مضادة إثر التخلّي عن اسم ساوبر الشهير صاحب التاريخ والشعبية.

"لست قلقًا على الإطلاق، عندما خضنا النقاشات مع ألفا روميو كان أوّل من هاتفته هو بيتر" قال فاسور.

وأضاف: "ردّة فعل بيتر كانت مهمة للغاية بالنسبة لي. إذ قال لي «إذا ما كنت تعتقد بأنّ تلك خطوة جيّدة إلى الأمام من أجل الفريق، دعنا نقوم بها وسأدعمك في ذلك». لقد كانت خطوة مهمة للشركة. إنّها صفقة طويلة الأمد مع ألفا روميو، إذ أنّ بوسعنا فقط بلوغ أهدافنا إذا ما كنّا نملك رؤية طويلة أو متوسط المدى. لا يُمكنك بناء شيء مع مشروع عمره ثلاثة أشهر".

وتأتي ثقة فاسور هذه بأنّ الشراكة مع ألفا روميو طويلة الأمد مناقضة للشائعات التي طفت للسطح قبل نهاية هذا الموسم بأنّ تلك العلاقة ربما تنتهي بعد موسم متقلّب مع تشكيلة سائقين جديدة بالكامل متمثّلة في بطل العالم لموسم 2007 كيمي رايكونن والإيطالي الناشئ أنطونيو جيوفينازي.

وكان رايكونن أحد نجوم النصف الأوّل من الموسم، لكنّ وتيرة الفريق بعد العطلة الصيفية باتت غير ثابتة، حيث خاض الفريق سلسلة من أربعة سباقات خالية من النقاط، كما أنهى الموسم في المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة الصانعين.

مع ذلك، أصرّ فاسور على أنّ علامات تقدّم فريقه ما تزال إيجابية، حيث سجّلت ألفا روميو نقاطًا أكثر من 2018، عندما كانت في مرحلة إعادة البناء بعد بضعة أعوام صعبة في الفئة الملكة.

"العام الماضي كنّا قادمين من لا شيء تمامًا، كما كنّا انتهازيين للفرص خلال الموسم. حيث يُمكنني القول بأنّنا سجلّنا تقريبًا كل النقاط التي كان بوسعنا ولدينا الفرص لحصدها" قال فاسور.

وتابع: "هذا الموسم مختلف بعض الشيء، إذ أنّنا أقل انتهازًا للفرص قليلًا، حيث أضعنا بعضًا منها. لكنّنا أكملنا الموسم في النهاية بنقاط أكثر من العام الماضي وتلك خطوة جيّدة".

واختتم: "حققنا خطوة بمقدر 0.7 بالمئة من حيث الوتيرة نحو فرق الصدارة، وذلك تقدّم كبير. لا يُمكننا أن نكون راضين تمامًا بذلك، إذ أنّنا بحاجة لتحقيق المزيد. لكنّني أعتقد أنّ بوسعنا أن نكون متفائلين".