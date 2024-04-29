فاسور: تقلّبات الأداء بيننا وبين مكلارين لا تتعدّى 0.1 ثانية

كانت الحظيرة الإيطاليّة الفريق الأقوى بشكلٍ عامٍ بين الاثنين خلال السباقات الخمسة الأولى من موسم 2024، حيث كانت الفريق الوحيد الآخر الذي يُحقّق فوزًا إلى جانب ريد بُل عبر كارلوس ساينز الإبن في جائزة أستراليا الكبرى.

لكنّ لاندو نوريس سائق مكلارين تمتّع بالأداء الأفضل في سباق الصين، حيث كان فيه أقرب ملاحقي ماكس فيرستابن بحلوله ثانيًا.

في الأثناء عانى ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وساينز من عطلة نهاية الأسبوع الأصعب لهما هذا العام واكتفيا بالمركزين الرابع والخامس في السباق.

وعندما سُئل إن كانت فيراري قد تراجعت خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع مكلارين في الصين، قال فاسور أنّ الفارق بين الفريقين سيعتمد على استخراج أقصى أداء من كلّ سيارة في كلّ حلبة على حدة، حيث يعتقد بأنّه لا توجد سوى فوارق ضئيلة بين السيارتين.

وقال: "أعتقد بأنّها مسألة عُشر أو نصف عشرٍ من الثانية. أكملنا السباق متقدّمين بثماني ثوانٍ بعد 60 لفّة في سباق ملبورن. يتعلّق الأمر باستخراج الأفضل ممّا لدينا".

وأكمل: "ونحن نتحدّث عن التطوير. علينا أوّلًا كفريق استخراج الأفضل من الحزمة التي لدينا، لكنّنا لم نفعل ذلك نهاية هذا الأسبوع هنا. ليس الأمر كما لو أنّ الوضع يتغيّر بشكلٍ ضخمٍ بين عطلة نهاية أسبوعٍ وأخرى".

ثمّ تابع: "يُمكن أن يكون ذلك مرتبطًا بالحلبة، ومرتبطًا بالمسار. أعتقد بأنّه كان من الصعب للغاية فهم الأسفلت هنا في الصين، وكذلك بسبب الصيغة لأنّنا أكملنا فترة واحدة على إطارات سوفت صباح الجمعة، ومن ثمّ انتقلنا إلى إطارات ميديوم ولم يسبق لنا اختباره قبل ذلك، وأكملنا لفّة واحدة عليها في التصفيات".

وقال فاسور أنّ المجموعة المتقاربة من السيارات الملاحقة لفيرستابن تعني أنّه لم تكن هناك عطلة نهاية أسبوع "طبيعيّة" تسمح له بالحصول على صورة أوضح لأيّ الفريقين في الأمام.

وأصرّ الفرنسي على أنّ أصغر التفاصيل ستُحدث الفرق، مثلما حدث في الصين.