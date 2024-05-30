فاسور: تفوق فيراري على ريد بُل في موناكو "لا يغيّر شيئًا في مقاربتنا"

تواجدت فيراري ومكلارين في صدارة المنافسة على مدار نهاية الأسبوع في موناكو، في الوقت الذي عانت فيه ريد بُل متصدرة البطولة من أجل ترويض سيارتها حول شوارع حلبة مونتي كارلو المليئة بالمطبات، إذ اكتفى الفريق بالمركز السادس مع بطله ماكس فيرستاين – الذي فصل بين ثنائي مرسيدس.

هذا وأوضح فاسور بأن المنافسة تقاربت للغاية في 2024، وأن وجود 3 فرق حققت الانتصارات حتى الآن في هذا الموسم يعني أنه قد تكون هنالك المزيد من الانتصارات اعتمادًا على تصميم كل حلبة مقبلة.

كما أكّد الفرنسي أنه من المهم بالنسبة لفيراري أن تحافظ على معدل تقدمها، وأن تعرُّض ريد بُل للهزيمة لم يغيّر من حافز الفريق وسعيه للمزيد من الانتصارات في الفورمولا 1. إذ صرّح بأنه سيكون "أسوأ سيناريو لفيراري" أن تعتقد بأنها أتمّت مهمتها.

فقال: "المسألة لا تتعلق بالحافز لأنه موجود بالفعل منذ فترة، لكنها الثقة بالنفس لدى السائقين ولدى الفريق".

وأضاف: "بالطبع بمجرد أن تتواجد في موقع يخولك تحقيق الفوز، فإنك تنتبه أكثر للتفاصيل التي ساهمت في ذلك. إذ أن كل هذا كان جزءًا من التحسّن الذي حققناه على مدار الأشهر الستة أو السبعة الماضية".

وتابع: "علينا المواصلة على نفس النسق، لأن أسواء سيناريو سيكون أن نتخيّل بأننا أتممنا مهمتنا. وأن الوضع سيكون هكذا حتى النهاية. لأنني مقتنع بأنه ستكون لدينا حلبات مختلفة مع تصاميم وخصائص مغايرة".

وأردف: "نحن ننافس أكثر مع مكلارين أو ريد بُل، وسيكون الوضع متذبذب حتى نهاية الموسم. علينا أن نسجل نقاطًا جيدة عندما لا نكون في الصدارة، وأن نتمكن من تحقيق الفوز عندما نكون في المكان الصحيح. لكن لا شيء سيتغيّر في مقاربتنا".