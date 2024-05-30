جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

فاسور: تفوق فيراري على ريد بُل في موناكو "لا يغيّر شيئًا في مقاربتنا"

اعترف فريد فاسور مدير فريق فيراري بأن "لا شيء سيتغيّر" في مقاربة القلعة الحمراء من أجل هزيمة ريد بُل في الفورمولا 1، بالرُغم من الفوز المستحق في موناكو.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

تواجدت فيراري ومكلارين في صدارة المنافسة على مدار نهاية الأسبوع في موناكو، في الوقت الذي عانت فيه ريد بُل متصدرة البطولة من أجل ترويض سيارتها حول شوارع حلبة مونتي كارلو المليئة بالمطبات، إذ اكتفى الفريق بالمركز السادس مع بطله ماكس فيرستاين – الذي فصل بين ثنائي مرسيدس.

هذا وأوضح فاسور بأن المنافسة تقاربت للغاية في 2024، وأن وجود 3 فرق حققت الانتصارات حتى الآن في هذا الموسم يعني أنه قد تكون هنالك المزيد من الانتصارات اعتمادًا على تصميم كل حلبة مقبلة.

كما أكّد الفرنسي أنه من المهم بالنسبة لفيراري أن تحافظ على معدل تقدمها، وأن تعرُّض ريد بُل للهزيمة لم يغيّر من حافز الفريق وسعيه للمزيد من الانتصارات في الفورمولا 1. إذ صرّح بأنه سيكون "أسوأ سيناريو لفيراري" أن تعتقد بأنها أتمّت مهمتها.

فقال: "المسألة لا تتعلق بالحافز لأنه موجود بالفعل منذ فترة، لكنها الثقة بالنفس لدى السائقين ولدى الفريق".

وأضاف: "بالطبع بمجرد أن تتواجد في موقع يخولك تحقيق الفوز، فإنك تنتبه أكثر للتفاصيل التي ساهمت في ذلك. إذ أن كل هذا كان جزءًا من التحسّن الذي حققناه على مدار الأشهر الستة أو السبعة الماضية".

وتابع: "علينا المواصلة على نفس النسق، لأن أسواء سيناريو سيكون أن نتخيّل بأننا أتممنا مهمتنا. وأن الوضع سيكون هكذا حتى النهاية. لأنني مقتنع بأنه ستكون لدينا حلبات مختلفة مع تصاميم وخصائص مغايرة".

وأردف: "نحن ننافس أكثر مع مكلارين أو ريد بُل، وسيكون الوضع متذبذب حتى نهاية الموسم. علينا أن نسجل نقاطًا جيدة عندما لا نكون في الصدارة، وأن نتمكن من تحقيق الفوز عندما نكون في المكان الصحيح. لكن لا شيء سيتغيّر في مقاربتنا".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق حصري: الفورمولا واحد تحاول فرض ألوان تُسهّل تمييز السيارات عن بعضها البعض
المقال التالي الفورمولا واحد تؤكد عدم تكرار استراتيجية "فرّق تَسُدْ" التي اتبعها بيرني إكليستون سابقاً

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية في إيطاليا

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية في إيطاليا

MGP موتو جي بي
جولة إيطاليا
موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية في إيطاليا
تحليل: ما هو السبب المحتمل وراء مشاكل ريد بُل في التعامل مع الحفف الجانبية؟

تحليل: ما هو السبب المحتمل وراء مشاكل ريد بُل في التعامل مع الحفف الجانبية؟

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تحليل: ما هو السبب المحتمل وراء مشاكل ريد بُل في التعامل مع الحفف الجانبية؟
موتو جي بي: براماك تؤكد الحصول على دراجة دوكاتي مصنعية لموسم 2025 وسط تجاهل ماركيز

موتو جي بي: براماك تؤكد الحصول على دراجة دوكاتي مصنعية لموسم 2025 وسط تجاهل ماركيز

MGP موتو جي بي
جولة إيطاليا
موتو جي بي: براماك تؤكد الحصول على دراجة دوكاتي مصنعية لموسم 2025 وسط تجاهل ماركيز
ألبين تتخلى عن أحد كبار موظفيها ضمن السعي لتحسين فريقها في الفورمولا واحد

ألبين تتخلى عن أحد كبار موظفيها ضمن السعي لتحسين فريقها في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين تتخلى عن أحد كبار موظفيها ضمن السعي لتحسين فريقها في الفورمولا واحد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط