فاسور تعقيباً على حدّة المنافسة في الفورمولا واحد: "الأخطاء ممنوعة"
يرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أنه يتوجب على الحصان الجامح عدم ارتكاب أي خطأ وإكمال الجولات بشكل مثالي إن أراد البقاء ضمن معركة المقدمة.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بعد تحديثات الفرق، تجلّت صورة مختلفة بعض الشيء في كندا، وكذلك في موناكو قبلها.
إذ بدت فيراري سريعة للغاية حيث نجحت بخطف الفوز في موناكو على يد شارل لوكلير، رغم أنها واجهت المشاكل في كندا لتخرج من السباق.
بالمقابل، تألقت مكلارين وكذلك مرسيدس بعد التحديثات الجديدة، حيث نافس الفريقان على صدارة السباق في مونتريـال، قبل أن ينجح ماكس فيرستابن بإهداء الفوز إلى فريقه ريد بُل.
ومما يبدو عليه الوضع، فإن الفوارق بين السيارات باتت صغيرة للغاية.
وهذا ما أشار إليه فاسور، حيث قال في حديث لوسائل الإعلام: "لدينا ست أو ثماني سيارات مفصولة بفارق عُشر ثانية، وأحياناً عُشرَين".
وأكمل: "تذكرون تصفيات إيمولا، كانت لدينا ثلاث سيارات مفصولة بأجزاء من الألف من الثانية، وفي تصفيات كندا، سيارتان سجلتا نفس زمن قطب الانطلاق الأول".
وأضاف: "إن لم تقدم عطلة نهاية أسبوع مثالية، حينها لن تكون في المقدمة، وذلك يعني أن الأخطاء ممنوعة".
وتكلم فاسور حول المشاكل التي واجهت السيارة الحمراء في كندا.
فقال: "قمنا بخطوة في كندا، لو نظرنا للصورة الإجمالية، لكن علينا حلّ جميع المشاكل بشكل منفصل".
وأكمل: "خسرنا الكثير من القوة مع إحدى سيارتَينا منذ البداية، من ثم حاولنا النجاة والصمود، وقمنا بالأمور وفق المعتاد".
واختتم: "لكن وفي مثل هذه الأوضاع، حين يكون المنافسون بمثل هذه القوة، لا يمكن خوض السباقات ’وفق المعتاد’".
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