فاسور بعد سباق جدة: البلاد شهدت خطوة هائلة إلى الأمام مع انفتاح فاق التوقعات

بدأت المملكة العربية السعودية استضافة سباقات الفورمولا واحد من العام الماضي، وقد حققت نجاحاً منقطع النظير في ذلك سواء من الناحية التنظيمية أو شدة المنافسات واحتدامها.

ما ترك السائقين والمتابعين على حدّ سواء مسرورين من الجولة السعودية التي أضيفت حديثاً إلى روزنامة البطولة.

وبالرغم من مخاوف بعض السائقين وتساؤلاتهم حيال إقامة الحدث، لكن فاسور أكد شعوره بالأمان الحقيقي في البلاد، كما عبّر عن إعجابه الكبير بالتقدم الذي تشهده والخطوات الهائلة التي حققتها مؤخراً.

وتعقيباً على سؤال يتعلق بانتقاء أماكن استضافة السباقات والدول التي تهتم بذلك، وخاصة بعد السباقات في منطقة الشرق الأوسط، أكد فاسور على الانفتاح الكبير الذي فاق تصوره في جدة، وتكلم عن الجمهور المتحمس على المدرجات.

فقال: "أعتقد أن المقارنة جيدة للغاية بين جدة وبين بودابست في الثمانينات منذ ثلاثين عاماً".

وأكمل: "شعوري كان إيجابياً تجاه جدة، لأنني رأيتُ السكان على المدرجات مع انفتاح أكبر بكثير مما كنت أتخيل، مع الموسيقى والرقص على المدرجات".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

وأردف: "هذا بالنسبة لي، وبطريقة ما، بفضل الفورمولا واحد، والفورمولا واحد جزء من هذا. أعتقد أنه كذلك هدف البطولة: إنشاء أمر مميز".

وأضاف: "لا أعتقد أن دورنا كرياضة يجب أن يختلط بالسياسة. شعوري كان إيجابياً بصراحة، ولطالما شعرتُ بالأمان وأثار الجو العام للمدرجات إعجابي".

واسترسل: "لقد حققت البلاد قفزات هائلة إلى الأمام، لا أعلم إن كان ذلك بفضل الفورمولا واحد أم لا لكنها بالتأكيد كانت جزءاً منه وأعتقد أن هذا بمثابة نجاحٍ للفورمولا واحد".

واستكمل: "تماماً كما كان الحال مع بودابست منذ 30 عاماً، أعتقد أنها كانت جولة جيدة جداً".

من جهة أخرى، بات عدد الجولات هذا الموسم 23 جولة، ما يعني المزيد من العمل أمام طواقم الفرق والسائقين.

حيث قال فاسور: "هذا العدد لطالما أخاف البعض، لكنني أعتقد أنه يعود بشكل أساسي إلى تنامي الاهتمام بالرياضة. بصراحة، أنظر إلى وجود 23 سباقاً على أنه أمر إيجابي حيال شعبية البطولة".

وأكمل: "أعتقد أننا قادرون وبسهولة على إيجاد 30 أو 32 مروجاً على مدار الموسم، وهذا العدد في ازدياد مستمر، بفضل جهود ’فيا’ والبطولة وكذلك ’نتفليكس’ أيضاً".

واختتم: "عموماً أعتقد أنه أمر إيجابيّ للغاية. أنا أحب السباقات للغاية ولطالما كانت حلمي منذ أن كنت في العاشرة من عمري ولا يمكنك الشكوى من كثرة السباقات!".

يشار إلى أن ماكس فيرشتابن أحرز الفوز في سباق جدة الثاني هذا الموسم، متقدماً على ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز، أما الفائز في أول سباق للفورمولا واحد في المملكة العربية السعودية فكان لويس هاميلتون موسم 2021 الماضي.