فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية
عبّر فريدريك فاسور مدير فريق فيراري عن رضاه من تأدية الحصان الجامح بعد الفوز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا العريقة.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
أحرزت فيراري فوزاً مفاجئاً على حلبة الموطن في مونزا، وذلك بعد استراتيجة توقف واحد جريئة.
وتمكن شارل لوكلير من الحفاظ على إطاراته، ليقطع خط النهاية أولاً أمام سيارتي مكلارين الأسرع منه.
وشدد فاسور على أن الحصان الجامح حقق تقدماً واضحاً في وتيرة السباق، وأن الفريق نجح في تحسين إدارة الإطارات بشكل ملحوظ.
فقال: "إنها نتيجة مذهلة للفريق".
وأكمل: "إنها دفعة ثقة ضخمة لنا جميعاً، خاصة التيفوزي الذين جاؤوا لتشجيعنا في هذه الجولة".
وأضاف: "قام شارل بعمل مذهل، وأعتقد أنه يستحق الفوز بكل تأكيد".
واختتم: "كانت إدارة الإطارات إحدى أكبر مشاكلنا الموسم الماضي، لكنها الآن باتت أفضلية لنا".
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