خلال حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب السباق، دخل فريد فاسور مدير فريق فيراري في نقاش لافت مع بطل العالم السابق للفورمولا 1 جاك فيلنوف.

واستعاد فيلنوف خلال الحوار أداء فيراري في الأسابيع الماضية، متسائلًا عما إذا كان الفريق سيرفع سقف طموحاته الآن، في إشارة إلى أن الفريق الإيطالي يجب أن يسعى لأكثر من مجرد احتلال مركز الوصيف بين الفرق.

لكن فاسور سارع إلى الرد على هذا الطرح، قائلًا: "أنت من يقول ذلك. أنا لم أقل يومًا شيئًا مثل: نريد أن نكون الأفضل على الإطلاق. نحن هنا فقط لنقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع كنتم تقولون إن عليّ طرد نصف الفريق. لذلك علينا أن نحافظ على هدوئنا".

وتابع: "لم نصبح أبطال العالم اليوم. سندخل جائزة النمسا الكبرى بالعقلية نفسها والجدية نفسها التي استعددنا بها لبرشلونة".

كما ساهم الانتصار في برشلونة في تعزيز موقع لويس هاميلتون ضمن ترتيب بطولة السائقين. فقد رفع السائق البريطاني رصيده إلى 115 نقطة، ليقلص الفارق الذي يفصله عن متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي إلى 41 نقطة.